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«У рубля не осталось драйверов для укрепления»

Экономика
Комментарий аналитика о курсах валют на 1 февраля
Российский рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Российский рубль

Москва, 1 февраля 2017, 08:42 — REGNUM  Торги на внутреннем валютном рынке открылись 31 января ростом по доллару и евро. Тон торгам задал Минфин РФ, объявив о возможном ослаблении российской валюты на 10% в ближайшем будущем. По оценкам ведомства, текущий курс рубля является завышенным и при стоимости нефти $55 за баррель должен составлять 64,9 рубля за доллар, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

На фоне повышения нефтяных котировок рубль смог отыграть дневные потери у доллара США в течение четырёх часов. Курс доллара снизился с 60,21 до 59,87 руб., но при этом сдал позиции единой валюте. Евро подорожал на заявлениях советника нового президента США Д. Трампа. Курс евро/доллар на рынке Форекс подскочил на 127 пунктов, до 1,0812, курс евро/рубль — до 65,05 руб.

Рубль не сумел воспользоваться слабостью американского доллара на Форекс и ростом цен на нефть до $56,41. К закрытию торгов курс доллара вернулся к уровню 60,24 руб. Январь рубль закрыл ростом на 1,54%.

Налоговый период завершён. Цена на нефть сорта Brent шесть дней не может преодолеть уровень $56,50. У рубля практически не осталось драйверов для укрепления, кроме аукционов Минфина РФ и зарубежных инвесторов, которые в рамках кэрри трейд инвестируют деньги в российские облигации.

Минфин РФ на аукционах 1 февраля планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 30 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Сегодня, 1 февраля, баррель Brent стоит 55,35 (-0,44%). Цена находится в отрицательной зоне из-за роста запасов сырой нефти в США. Последние данные Американского института нефти (API) зафиксировали недельное увеличение запасов нефти на 5,8 млн баррелей, до 482,2 млн (прогноз был 3,3 млн баррелей). Аналогичный отчет сегодня выйдет от Минэнерго США. Данные API сдержат рост нефтяных котировок до вечера, а значит, рубль будет находиться под давлением в первой половине дня. При снижении стоимости нефти Brent ниже 54,84 курс доллара двинется к уровню 60,70 руб. Достигнет он его быстро, так как рынок готов к ослаблению рубля. Нужен лишь негативный драйвер, который запустит этот процесс.

Участники рынка находятся в ожидании публикации данных Минфина РФ по объёму покупок валюты. Без них спекулянты не знают, стоит гнать курс доллара к 64,9 руб. (расчетный уровень Минфина) или нет. Вечером ФРС США огласит решение по процентной ставке.

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