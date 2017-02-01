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«Нефть сдерживает падение»

Экономика
Поводов ждать выхода за пределы диапазона 53,70–57,25 нет
Добыча сланцевой нефти Добыча сланцевой нефти

Москва, 1 февраля 2017, 08:37 — REGNUM  Цены на нефть выступают в качестве фактора, сдерживающего падение. Котировки марки Brent снова нацелились на движение к отметке 56 долларов за баррель. Однако пока не стоит ждать активного роста, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

«Тем более что вышли данные по коммерческим запасам энергоносителя от API. Зафиксирован рост, и нефть снова оказалась под давлением. Таким образом, пока поводов ждать выхода за пределы диапазона 53,70—57,25 по марке Brent нет», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 1 февраля, мировые цены на нефть показывают отрицательную динамику на данных статистики Американского института нефти (API) о росте запасов в США. По состоянию на 07:58 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,27% — до 55,43 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,17% — до 52,72 доллара за баррель.

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