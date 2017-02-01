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«Доллар падает широкомасштабно»

Экономика
Это происходит на фоне радикальных действий Трампа
Доллар США
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар США

Москва, 1 февраля 2017, 08:28 — REGNUM  Российская валюта 31 января пересекла границу 60,00, и это даже на фоне роста цен на нефть и широкомасштабного падения доллара США. Очевидно, что бегство из рисковых активов на фоне радикальных действий Трампа может продолжиться в течение текущей недели, читает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Кроме того, 1 февраля нефть должна будет пройти очередной тест — данные по коммерческим запасам от Минэнерго США. Если объемы энергоносителя продолжат расти, это может вернуть на сцену страхи по поводу переизбытка предложения нефти на рынке, а также напомнит о наращивающих добычу «сланцевиках», — пояснила Афанасьева.

«Вполне возможно, на этих событиях пара USD/RUB прибавит еще порядка 20−30 пунктов», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 февраля Центробанк РФ понизил официальные курсы американской валюты и евро. Стоимость доллара США уменьшилась на 7,67 копейки и составила 60,0851 рубля. Курс евро также показал снижение — на 14,83 копейки, до 64,285 рубля. Cтоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 10,89 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,9751 рубля.

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