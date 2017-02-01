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Япония отвергает претензии США по поводу нечестной монетарной политики

Экономика
Снижение иены, по мнению японских официальных лиц, не является целью фискальной политики государства
Японская йена
Иллюстрация: Businesstimes.com.sg
Японская йена

Токио, 1 февраля 2017, 08:26 — REGNUM  Официальные лица Японии отвергли утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Токио использует свою монетарную политику для ослабления иены, что дает преимущество в торговле, сообщает Associated Press.

Во время своей встречи с представителями фармацевтической промышленности Трамп выразил недовольство по поводу иностранных производителей лекарств, подчеркнув, что их торговая политика несправедлива.

«Любая другая страна живет за счет девальвации национальной валюты. Посмотрите на то, что делает Китай, на то, что делает Япония на протяжении многих лет», — заявил Трамп.

В свою очередь, пресс-секретарь правительства Японии Есихидо Суга отметил, что заявления Трампа, сделанные во время встречи с руководителями фармацевтических компаний, «целиком неверные».

«Наша монетарная политика предназначена для стабилизации цен, а не для ослабления иены по отношению доллару», — подчеркнул Суга.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ должен встретиться с Трампом в Вашингтоне 10 февраля, когда он и объяснит президенту США свою позицию по этому вопросу, сообщил пресс-секретарь.

Напомним, курс иены снижается на протяжении четырех лет, после того как Банк Японии принял соответствующие решения по смягчению монетарной политики в надежде стимулировать экономическую активность. Вводя в оборот массы денежных единиц, курс иены значительно упал с 125 иен за доллар в середине 2015 года до 80 в настоящее время.

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