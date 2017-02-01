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Конфликт в Северной Дакоте: Нефтяники побеждают индейцев

Экономика
Армия США возобновляет строительство нефтепровода

Бисмарк, США, 1 февраля 2017, 07:52 — REGNUM  По информации сенатора Джона Ховена из Северной Дакоты, в штат направлен корпус военных инженеров армии США для возобновления строительства нефтепровода компании Energy Transfer Partners, который был прекращен из-за протестов коренных американцев, передает Associated Press 1 февраля.

По словам Ховена, армии «понадобится несколько дней», чтобы приступить к строительству, ранее одобренному президентом США Дональдом Трампом.

Сообщается, что остановить строительство может запуск полной экологической экспертизы района, на котором настаивало Министерство обороны, однако неизвестно, будет ли подтвержден запрос от 18 января после распоряжения Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, «война» нефтяников и племени сиу из-за нефтепровода началась в августе 2016 года — вождь племени сиу Дэйв Арчамболт обратися к предыдущему президенту США Бараку Обаме с требованием прекратить строительство на земле племени и «репрессии» против участников акций протеста.

Протест индейцев был поддержан звездами Голливуда, «зелеными» и ООН, после чего Барак Обама приказал остановить строительство нефтепровода, стоимость которого составляет $3,8 млрд. Однако после после победы на выборах президента США Дональда Трампа, консерватора и противника «экологических предрассудков», нефтяники заявили о скором возобновлении строительства. По всей видимости, это и произошло.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандальный Dakota Access: военные США начали экологическую экспертизу

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