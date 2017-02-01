В РФ может начаться дефицит риса — СМИ

По состоянию на 10 января остатки в хранилищах, по данным Южного рисового союза (ЮРС), оценивались в 477,3 тыс. тонн, что почти на 17 тыс. тонн меньше, чем в начале 2016-го

Москва, , 07:43 — REGNUM В России в 2017 году из-за низких цен на внутреннем рынке и неблагоприятных погодных условий может возникнуть дефицит риса, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По их данным, выход крупы из риса-сырца в Краснодарском крае из-за дождей в текущем сезоне не превышал 40−55%. Годом ранее этот показатель составлял 65%, собрано, по данным Росстата, столько же, сколько и в прошлом году — 1,07 млн тонн риса.

По состоянию на 10 января остатки в хранилищах, по данным Южного рисового союза (ЮРС), оценивались в 477,3 тыс. тонн, что почти на 17 тыс. тонн меньше, чем в начале 2016-го. При пересчете сырца в крупу остаток составлял 262 тыс. тонн против 321 тыс. тонн годом ранее. Новый урожай поступит в сентябре 2017 года, а внутреннее потребление риса к этому времени составит примерно 300−330 тыс. тонн.

На дефицит также могут повлиять снижение цен на рис: если в 2016 году они составляли 30 тыс. рублей за тонну, то в 2017 опустились до 25−26 тыс. рублей за тонну. Ситуацию усугубляет также двукратный рост экспортных поставок риса при снижении объемов его импорта.

В января некоторые розничные сети уже ощутили перебои с поставками, однако ритейлеры пока не беспокоятся. Официально они ситуацию пока не комментируют.