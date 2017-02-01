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Более 12 т золота добыли в Забайкалье в 2016 году

Экономика
Рост составил 7%

Чита, 1 февраля 2017, 07:43 — REGNUM  Производительность горнорудных и угольных предприятий Забайкальского края по итогам 2016 года увеличилась, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на данные регионального Министерства природных ресурсов. Как отметил консультант отдела геологии и недропользования министерства Алексей Захаров, золотодобывающие предприятия добыли более 12 тонн золота.

«Всего в 2016 году было добыто более 12 тонн золота, что на 7% больше объема добычи 2015 года. На 10% увеличился уровень производства вольфрамового концентрата и составил более 1,7 тысяч тонн. На прежнем уровне остается добыча свинца и цинка — более 43 тыс. тонн и 6 тыс. тонн, соответственно. Объем добычи угля в 2016 году вырос на 5% по сравнению с 2015 годом и составил более 20 млн тонн», — сказал он.

Передовыми предприятиями по добыче рудного золота в 2016 году стали ОАО «Ново-Широкинский рудник», им добыто более 2 тыс. кг металла, АО «Рудник Александровский» — более 1,3 т, ООО «Мангазея Майнинг» — более 850 кг, на ООО «Дарасунский рудник» получено более 300 кг.

В числе передовиков по добыче россыпного золота — ООО «Урюмкан» (свыше 900 кг), ОАО «Ксеньевский прииск» — более 700 кг, ОАО «Прииск Соловьевский» — более 430 кг, ОАО «Прииск Усть-Кара» — свыше 400 кг россыпного золота.

Кроме того, на угольном разрезе Тунгуйский впервые в постсоветское время объем добычи угля достиг более 13 млн тонн. На разрезе Харанорский в 2016 году добыто более 3 млн тонн.

Новоорловский ГОК в 2016 году произвел почти 1,7 тысяч тонн вольфрамового концентрата, превысив тем самым показатели производства советского периода.

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