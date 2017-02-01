Основатель Bridgewater: политика Трампа может навредить мировой экономике

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что обеспокоен популистской политикой администрации президента США Дональда Трампа, которая может повредить мировой экономике, сообщает Reuters.

Губительные последствия такой политики могут быть намного серьезнее, чем выгоды от нее, считает Далио.

«Мы сейчас находимся в таком периоде, когда есть много потенциальных возможностей для улучшения фискальной политики и проведения структурных реформ, но в то же время существуют риски того, что политика популизма может навредить мировой политике», — добавил он.

Напомним, в ноябре 2016 года Далио заявлял, что политика Трампа будет иметь «в целом позитивное» влияние на экономику США.