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«Будущий канцлер» ФРГ считает, что санкции против России отменять нельзя

Экономика
«До тех пор, пока мирное соглашение в Минске не будет выполнено в полном объеме»

Берлин, 1 февраля 2017, 07:32 — REGNUM  Экс-председатель Европарламента, кандидат на пост канцлера Германии от социал-демократов Мартин Шульц считает, что санкции против России нужно сохранить, передает Reuters 1 февраля.

«До тех пор, пока мирное соглашение в Минске не будет выполнено в полном объеме, санкции не могут быть отменены, — считает Шульц. — Мы должны дать ясно понять (президенту России Владимиру) Путину, что Россия обязана уважать и защищать международное право».

Напомним, санкции стран Евросоюза и США против России, включающие прежде всего торговые ограничения, были введены в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией, которое было расценено европейскими лидерами и предыдущим президентом США Бараком Обамой как «вопиющее нарушение международного права». Санкции были усилены из-за боевых действий на востоке Украины — ЕС и США считают Россию «стороной конфликта».

При этом известно, что новый президент США Дональд Трамп является сторонником «примирения» с Россией — считается, что в вопросе налаживания отношений с российским руководством готов, в том числе, рассмотреть вопрос отмены санкций. «Будущий канцлер» ФРГ Мартин Шульц уже назвал действия Трампа «не американскими».

Читайте ранее в этом сюжете: «Трамп действует не по-американски»

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