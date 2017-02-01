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Трамп: Китай и Япония манипулируют курсами валют

Экономика
Бурную реакцию президента вызвал стремительный скачок курса йены

Вашингтон, 1 февраля 2017, 07:14 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Японию и Китай за девальвацию курсов национальных валют на встрече с главами фармацевтическими компаний, сообщает гонконгское издание South China Morning Post.

«Посмотрите, что творит Китай, взгляните, что делала все эти годы Япония. Они играют на валютном рынке, они играют на девальвацию, а мы сидим как истуканы», — заявил Трамп.

Бурную реакцию президента вызвал стремительный скачок курса йены до почти двухмесячного максимума — в 112.08 йены за доллар.

Издание отмечает, что почти наверняка Трамп подымет вопрос курса йены к доллару на встрече с японским премьер-министром Синдзо Абэ 10 февраля в Белом доме.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Трамп назвал действия Японии и Китая «не справедливыми» по отношению к американским компаниям. Трамп также заявил о том, что соответствующий пункт о предотвращении манипуляций с курсом валют будет в будущем включен в двусторонние соглашения.

Ранее уже стало известно о возможном введении пограничных пошлин против японской компании Toyota, построившей новый завод в Мексике.

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