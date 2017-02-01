СМИ: Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха»

По информации источников, экс-министр обороны также может сменить главу «Ростеха» Сергея Чемезова в совете директоров ОАК

Москва, , 05:48 — REGNUM Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков может занять должность заместителя главы госкорпорации «Ростех». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве и среди топ-менеджеров оборонных предприятий.

Пост замглавы «Ростеха» освободился 31 декабря, после того как Дмитрий Шугаев, занимавший эту должность, указом президента России Владимира Путина был назначен директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В свою очередь прежний глава ФСВТС Александр Фомин получил пост замминистра обороны.

По информации издания, вопрос о преемнике Дмитрия Шугаева пока остаётся открытым, тем не менее одним из кандидатов на вакантный пост является Анатолий Сердюков, в настоящее время являющийся индустриальным директором авиационного кластера «Ростеха.

Собеседники издания отмечают, что с момента назначения гендиректором «ФНИИЦ М» в 2013 году Сердюкову удалось сделать в «Ростехе» «головокружительную карьеру, несмотря на скандал, которым сопровождался его уход из Минобороны».

Не исключается также, что вскоре экс-министр может сменить гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова в совете директоров Объединённой авиастроительной корпорации — источники утверждают, что имя Анатолия Сердюкова есть в списке кандидатов от России в совет ОАК, внесённом Минэкономразвития в правительство в январе 2017 года.