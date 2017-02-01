В Румынии чиновникам «разрешили» коррупцию

Чиновники не получат уголовный срок, если ущерб по преступлению составляет менее 200 тыс. леев

Бухарест, , 05:33 — REGNUM Правительство Румынии издало чрезвычайное постановление о декриминализации преступлений чиновников, ущерб по которым составляет менее 200 тыс. леев ($47,8 тыс.), передает Associated Press 1 февраля.

«Эта мера не окажет влияния на борьбу с коррупцией», — считает главный прокурор Антикоррупционного Директората Лаура Кодрута Ковеси.

По его словам, Национальный Антикоррупционный Директорат Румынии в течение последних трех лет преследовал чиновников по 1170 случаям злоупотреблений, ущерб казне в результате которых составил около 1 млрд евро ($1,07 млрд), и борьба с крупными коррупционерами будет продолжена в полном объеме.