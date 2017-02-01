Раздача гектаров в Якутии: 10,5 тысяч заявок и 4 тысячи отказов

Якутск, , 06:21 — REGNUM Около тысячи заявителей на дальневосточные гектары в Якутии уже оформляют свои земли. Всего заявок на участки поступило 10,5 тысяч, сообщил глава республики Егор Борисов. Отказы в получении гектара по разным объективным причинам получили 4 тысячи человек.

«Около тысячи человек уже оформляют земли. Это, я считаю, один из лучших показателей на Дальнем Востоке. В большинстве случаев попадают земли лесного фонда, и сегодня наш департамент лесных отношений к этому полностью готов и занимается», — пояснил Егор Борисов.

По его словам, все неполадки в работе федеральной информационной системе, вызывающие смещение выдаваемых земель, Росреестр обещал исправить до 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии получали участки по закону о дальневосточном гектаре со смещением в 300−500 метров на северо-восток.

«Когда мы проводим кадастровый учёт, и сведения кадастровые переходят в ФИС, они все смещены, все поголовно. Нет такого, чтобы ровно было. Потому что перерасчёт неправильно применён. Когда пересчитывают координаты местного значения в географические, которыми ФИС снабжён, получается, что они неправильно скорректированы, — объяснял сотрудник отдела использования лесов, ведения ЕГАИС и администрирования платежей департамента лесных отношений республики Сергей Янков. — Человек, может, нарисовал участок там, где видно, что он не покрыт лесом, а он смещается туда, где лес. Или у озера хотел взять участок. Все поднимают вопрос, почему земля находится не в том месте».

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