Нефть отыграла позиции, нефтяники — не смогли

Акции нефтяных компаний пока не отреагировали ростом на повышение нефтяных цен

Лондон, , 04:34 — REGNUM За день торгов на мировых рынках цены на нефть выросли, однако стоимость акций нефтяных компаний продолжает падение, передает Associated Press 1 февраля.

К окончанию торгов в Лондоне баррель нефти марки Brent вырос в цене до $55,70, за день рост составил 47 центов.

Тем не менее, акции нефтяных компаний на Нью-Йоркской бирже пока не отреагировали ростом на повышение нефтяных цен — нефтяники закончили день хуже остальных компаний. Так, акции Exxon Mobil потеряли 97 центов (1,1%), их стоимость упала до $83,89.

Как сообщало ИА REGNUM, вчерашний день торгов на международных рынках был неудачным для нефтяников — несмотря на ослабление доллара, которое обычно оказывает стимулирующее действие на стоимость «черного золота», сегодня и нефть, и акции нефтяных компаний упали в цене

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