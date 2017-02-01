«Все очень драматично» — Фондовый рынок США продолжает падение

Нью-Йорк, США, , 04:26 — REGNUM Фондовый рынок США продолжает падение — за день торгов в Нью-Йорке индексы Dow Jones и S&P 500 упали, композитный Nasdaq «замер» на прежнем уровне, передает Associated Press 1 февраля.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 107,04 пункта (0,5%), до 19 864,09 пунктов. Наибольшее влияние на падение индекса сыграло снижение стоимости акций Goldman Sachs и Boeing. Индекс S&P 500 потерял 2,03 пункта (0,1%), до 2278,87 пунктов. Композитный Nasdaq показал «условный» рост на 1,07 пункт, до 5614,79 пунктов.

По словам трейдеров, рынок «испуган» в связи с резкими заявлениями и действиями президента США Дональда Трампа.

«Больше всего сейчас (инвесторов — прим. ИА REGNUM ) беспокоит темп появления новостей. Все очень драматично», — считает Джим Полсен, главный инвестиционный стратег Wells Capital Management.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера фондовый рынок упал после реакции арабских стран на указ Белого дома «О защите страны от въезда иностранных террористов» — закон вводит 90-дневный запрет на въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали, приостанавливает на 120 дней прием всех беженцев в США и вводит бессрочный запрет на прием беженцев из Сирии.

Ранее рынок «лихорадило» в связи с возможностью «торговой войны» между Мексикой и США из-за объявления Трампа о строительстве стены на границе и введении экспортных пошлин.

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