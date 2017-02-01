Среда, 01 Февраля 2017 года
07:51:46 МСК

«Все очень драматично» — Фондовый рынок США продолжает падение

Экономика
Дональд Трамп каждый день «пугает» инвесторов

Нью-Йорк, США, 1 февраля 2017, 04:26 — REGNUM  Фондовый рынок США продолжает падение — за день торгов в Нью-Йорке индексы Dow Jones и S&P 500 упали, композитный Nasdaq «замер» на прежнем уровне, передает Associated Press 1 февраля.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 107,04 пункта (0,5%), до 19 864,09 пунктов. Наибольшее влияние на падение индекса сыграло снижение стоимости акций Goldman Sachs и Boeing. Индекс S&P 500 потерял 2,03 пункта (0,1%), до 2278,87 пунктов. Композитный Nasdaq показал «условный» рост на 1,07 пункт, до 5614,79 пунктов.

По словам трейдеров, рынок «испуган» в связи с резкими заявлениями и действиями президента США Дональда Трампа.

«Больше всего сейчас (инвесторов — прим. ИА REGNUM ) беспокоит темп появления новостей. Все очень драматично», — считает Джим Полсен, главный инвестиционный стратег Wells Capital Management.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера фондовый рынок упал после реакции арабских стран на указ Белого дома «О защите страны от въезда иностранных террористов» — закон вводит 90-дневный запрет на въезд в США гражданам Судана, Сирии, Ирака, Ирана, Йемена, Ливии и Сомали, приостанавливает на 120 дней прием всех беженцев в США и вводит бессрочный запрет на прием беженцев из Сирии.

Ранее рынок «лихорадило» в связи с возможностью «торговой войны» между Мексикой и США из-за объявления Трампа о строительстве стены на границе и введении экспортных пошлин.

Читайте ранее в этом сюжете: Фондовый рынок США «нервничает» из-за Трампа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фондовый рынок
Главное сегодня
NB!
01.02.17
В распоряжении WikiLeaks — более тысячи документов по Марин Ле Пен
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.02.17
Китай готовится к возможному военному конфликту с США — SCMP
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста
МоскваРоссия Повышение пенсионного возраста Политика
NB!
01.02.17
СМИ: Анатолий Сердюков может стать заместителем главы «Ростеха»
МоскваРоссия Отставки и назначения Экономика
NB!
01.02.17
Дональд Трамп выдвинул кандидата на пост верховного судьи США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
01.02.17
Доллар падает и падает
Нью-ЙоркСША Курсы валют Экономика
NB!
01.02.17
Политкорректный Байден призывал к эскалации на Юго-Востоке Украины?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.02.17
Independent: «Россия активизируется в Арктике»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
01.02.17
«Путин думает присоединить Балканы»?
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
31.01.17
Юрий БаранчикШоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Украина: Газа у нас достаточно, «Газпром» зря волнуется
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
31.01.17
В Финляндии не знают, как бороться с «зелеными человечками»
ХельсинкиФинляндия Вступление Швеции и Финляндии в НАТО Политика
NB!
31.01.17
Аналитики уточнили, что будет с евро в феврале
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Швеция разрешила использовать порт Карлсхамна для прокладки Nord Stream — 2
Карлсхамн Швеция Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
ещё главное