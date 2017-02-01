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Свыше 2 млрд руб получит Ставрополье на субсидирование инвестпроектов в АПК

Экономика
Всего на эти цели регионам из федерального бюджета будет выделено около 60 млрд рублей

Ставрополь, 1 февраля 2017, 06:08 — REGNUM  

Ставропольский край получит более 2 млрд рублей федеральных средств на возмещение части процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Соответствующее распоряжение одобрено правительством РФ.

Как сообщается на сайте кабмина страны, средства будут предоставлены 11 регионам России из бюджета РФ 2017 года. В общей сложности в регионы уйдет 58,8 млрд рублей федеральных субсидий

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье только за 2016 год былозапущено 40 крупных инвестпроектов на общую сумму более 20 млрд рублей. А весь инвестиционный портфель региона насчитывает 190 проектов на сумму около 450 млрд рублей.

Читайте по теме: На Ставрополье за год запущено 40 крупных инвестпроектов на 20 млрд рублей

Крупнейшие из реализованных — это проекты в сфере АПК. Так, в 2016 году запущена третья очередь тепличного комплекса компании «Овощи Ставрополья» по производству овощных культур. Общая стоимость проекта составила 10 млрд рублей.

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Теперь компания имеет на Ставрополье 60 га собственных теплиц и выпускает половину всех тепличных овощей в крае. Регион ставит планы увеличить площадь всех теплиц региона к 2020 году до 300 га.

Инвестиции в объеме 1,8 млрд рублей направлены в комплекс по производству мяса индейки с объемом 6,6 тысяч тонн в год компании «Агро-плюс».

Читайте ранее в этом сюжете: 58,8 млрд рублей субсидий направят на инвестпроекты в АПК РФ

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