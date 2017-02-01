Япония может создать сотни тысяч рабочих мест в США — СМИ

Токио, , 22:56 — REGNUM Во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит на рассмотрение планы по созданию сотен тысяч рабочих мест в США, сообщает 31 января Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

Власти Японии заняты формированием инвестиционного пакета, который «может превратиться в сотни тысяч» новых рабочих мест в США, сообщил источник. Инвестиционный пакет будет предложен во время встречи двух лидеров, запланированной на 10 февраля.

Напомним, Ранее Трамп, выполняя предвыборные обещания, подписал указ о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), утверждая, что данное соглашение лишает американцев рабочих мест и инвестиций.

Для правительства Абэ соглашение являлось важным элементом в японо-американском альянсе, позволяющим сдерживать амбиции Китая в регионе, пишет старший научный сотрудник министерства иностранных дел Китая Су Хиаоху (Su Xiaohui).

Трамп также выразил опасения по поводу дальнейшей судьбы японских компаний, ведущих свой бизнес в США, и заявил, что может ввести пограничные пошлины против компании Toyota, которая построила новый завод в Мексике.

Позже представители Toyota заявили, что компания инвестирует $600 млн долларов и создаст 400 рабочих мест на одном из своих заводов в США.

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