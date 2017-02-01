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Ставрополье на развитие мелиорации получит свыше 180 млн рублей

Экономика
Правительство РФ распределило субсидии на эти цели между 63 регионами на общую сумму 4,4 млрд рублей
Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952 Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

Ставрополь, 31 января 2017, 22:34 — REGNUM  

Ставропольскому краю на развитие мелиорации из федерального бюджета выделено 180,2 млн рублей. Это средства, выделяемые в 2017 году на реализацию федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 — 2020 годы».

Получателями субсидии станут 63 региона. В общей сложности на систему мелиорации России направлено 4,4 млрд рублей средств федерального бюджета, сообщается на сайте правительства РФ.

По данным Минсельхоза Ставрополья, еще 25,8 млн рублей на мелиорацию региона будет направлено из средств краевого бюджета. В минувшем 2016 году пять сельхозтоваропроизводителей заявили о необходимости строительства, реконструкции или техперевооружения мелиоративных систем.

Площадь проведенных ими работ составила 2 225 гектаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства на мелиорацию распределены распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 гг.

Читайте ранее в этом сюжете: Регионы России получат 4,4 млрд рублей на мелиорацию

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