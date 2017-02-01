Свыше 218,5 млн рублей получит малый бизнес Ставрополья

В поддержку малого и среднего бизнеса России распределены федеральные субсидии в объеме 7,5 млрд рублей

Ставрополь, , 21:27 — REGNUM



На оказание мер господдержки малого и среднего бизнеса Ставропольского края из федеральногно бюджета в 2017 году будет выделено блее 218,5 млн рублей. Средства поступят в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Соответствующее распоряжение одобрено правительством РФ, сообщается на сайте руководства страны.

Ставрополье вошло в десятку регионов, получивших самые большие субсидии на меры поддержки малого и среднего бизнеса, наряду с Татарстаном, Брянской, Пензенской, Ростовской и Смоленской областями.

На Ставрополье представлен широкий спектр механизмов господдержки МСП, как финансовых, имущественных, так и консультативных. В числе финансовых мер — предоставление субсидий на производство экспортоориентированных товаров, субсидироывание части процентов по кредиту, частичная компенсация стоимости основных средств, приобретенных субъектами малого бизнеса, предоставление поручительств гарантийным фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, субсидирование первого взноса по договору лизинга оборудования, субсидии на техприсоединение и другие.

В поддержку бизнеса в крае создан бизнес-инкубатор, Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства, Центр поддержки предпринимательства, Евро Инфо Консультационный Центр, центры молодежного инновационного творчества.

Бизнес в регионе получает поддержку при реализации значимых инвестиционных проектов, гранты на старт бизнеса, поддержка оказывается инновационным проектам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и молодёжный бизнес, будут предоставлены субсидии в размере 7,5 млрд рублей. Их получателями стали 82 субъекта Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Малый бизнес в России получит поддержку в размере 7,5 млрд рублей