Среда, 01 Февраля 2017 года
00:10:22 МСК

Минобрнауки Киргизии: В 2017 году в стране достроят еще 192 школы

Экономика
За минувшие несколько лет государству удалось вернуть 198 ранее приватизированных детских садов
Семен Чуйков. Дочь Советской Киргизии. 1948 Семен Чуйков. Дочь Советской Киргизии. 1948

Бишкек, 31 января 2017, 20:56 — REGNUM  В 2016 году в Киргизии сданы в эксплуатацию 77 новых школ, еще в 100 общеобразовательных учреждениях проведен капитальный ремонт. Об этом заявил директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбек Абдиев сегодня, 31 января, выступая на пресс-конференции, сообщила пресс-служба правительства.

По словам чиновника, на 2017 год запланировано возведение 327 социальных объектов, строительство 249 из них будет профинансировано из республиканского бюджета, а оставшиеся 78 построят за счет продажи лицензии на разработку «Джеруя» — второго по запасам золота месторождения этой среднеазиатской страны.

В свою очередь министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева отметила, что в течение текущего года в республике должно завершиться возведение 192 школ, строительство которых было начато ранее. Также за счет сэкономленных средств планируется дополнительно в 28 школах провести капремонт.

«Также в 2017 году будут подключены к сети Интернет 750 школ, а для развития учебного телевидения в каждую школу будут установлены телевизоры, подключенные к цифровому каналу «Илим жана билим» («Наука и знание» — прим. ИА REGNUM)», — подчеркнула она и добавила, что за последние 5 лет в Киргизии построена 261 школа, а также возвращены в собственность государства 198 детских садов.

ИА REGNUM напоминает, что по данным Министерства образования и науки Киргизии, в республике насчитывается 2218 общеобразовательных школ, рассчитанных на 600 тыс. ученических мест, однако обучаются в них свыше 1 млн детей. Отметим, что общеобразовательные учреждения этой среднеазиатской страны испытывают острую нехватку педагогическихкадров, основной причиной которой является низкая зарплата.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр образования Киргизии рассказала о проблемах в школах республики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспеченность школами
Главное сегодня
NB!
01.02.17
В России проиндексированы пенсии и пособия
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
31.01.17
Дан ДунгачиуЧто передал Румынии Путин через Додона?
БухарестРумыния Внешняя политика Румынии Политика
NB!
31.01.17
Президент Грузии: Новый договор с «Газпромом» хуже старого
ТбилисиГрузия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
31.01.17
Эквадор: «Голосуем за того, кто похож на Киркорова»!
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
31.01.17
Юрий БаранчикШоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Украина: газа у нас достаточно, «Газпром» зря волнуется
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
31.01.17
Аналитики уточнили, что будет с евро в феврале
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Швеция разрешила использовать порт Карлсхамна для прокладки Nord Stream — 2
Карлсхамн Швеция Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
В Монголии начался сбор пожертвований для спасения экономики страны
Улан-БаторМонголия Экономика Монголии Экономика
NB!
31.01.17
Суд над ополченцем ЛНР из Латвии пройдет в закрытом режиме
РигаЛатвия Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
31.01.17
Евро слабый, но рубль еще слабее
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Ученые: Древнейший предок животных и человека был «зубастым мешком»
ПекинКитай Научные исследования Наука
ещё главное