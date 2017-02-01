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«Польза отмены санкций компенсирует потери экспорта от роста курса рубля»

Экономика
От санкций экономика России теряет 2% роста ВВП, указывает эксперт
Рубль
Иллюстрация: Akket.com
Рубль

Москва, 31 января 2017, 20:30 — REGNUM  Повышение курса рубля станет второстепенным следствием возможной отмены санкций, но монетарные власти в любом случае не дадут российской валюте укрепиться слишком резко. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 января аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, комментируя результаты опроса Bloomberg, согласно которому в случае отмены санкций США российский рубль укрепится на 10−15%.

«Результаты отмены санкций для России не будут ограничиваться ростом курса рубля. Скорее наоборот — повышение курса выступает второстепенным следствием. Главный же позитив для экономики — возобновление вовлечённости страны на мировые финансовые и товарные рынки. Это означает, в частности, возможность получать современные технологии, оборудование, инвестиции, более дешёвые и «длинные» финансовые ресурсы, увеличить экспортный потенциал и удешевить импорт товаров и услуг», — отметил он.

Все эти процессы «с лихвой компенсируют возможные потери от роста курса рубля — ведь от санкций экономика России теряет примерно 2% роста ВВП, напомнил эксперт. Кроме того, финансовые ведомства — Минфин и ЦБ — имеют арсенал мер, которые способны ограничить слишком резкое укрепление валюты, оставляя тем не менее курсообразование свободным, рыночным», — указал Гойхман.

В то же время в случае отмены санкций есть и опасность усиления конкуренции с импортной продукцией, особенно в отраслях, получивших во многом практически выгоду от санкций и удорожания импорта, считает он. «Это, например, сельское хозяйство, лёгкая промышленность. Но в данном случае преимуществ больше, чем недостатков», — предположил аналитик.

Согласно опросу Bloomberg, большинство аналитиков считает, что российская валюта подорожает на 5−10% в случае отмены санкций США. При этом сама вероятность, что президент США Дональд Трамп обеспечит России серьезное смягчение санкционного режима в 2017 году, уменьшилась: по результатам опроса, проведенного в январе, вероятность такого развития событий снизилась до 35%, еще в декабре 2016 года эта цифра составляла 43%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Если санкции будут сняты, ЦБ придется резко снижать ключевую ставку»

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