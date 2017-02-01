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Безработица в Бразилии достигла рекордной отметки

Экономика
В 2017 году эта тенденция сохранится

Бразилиа, 31 января 2017, 20:19 — REGNUM  По данным Бразильского института географии и статистики, 12,3 миллиона человек в последнем квартале 2016 года не имели работы. А уровень безработицы достиг рекордной отметки 12%. Отметим, что в 2014 году этот показатель находился на уровне 6,5%. Количество безработных в октябре-декабре 2016 года было в 36 раз выше, чем за тот же период 2015 года, комментирует Prensa Latina. Бразильские эксперты фиксируют устойчивую тенденцию к росту безработицы, которая сохранится и в 2017 году. В то же время заработная плата с учетом инфляции выросла на 0,8% по сравнению с третьим кварталом 2016 года.

Отметим, что средняя заработная плата сейчас в Бразилии составляет около 700 долларов США. На уровень заработной платы влияет гендерный фактор, зарплата сотрудника-женщины может быть ниже, чем у мужчины, занимающего ту же должность.

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