Борьба с коррупцией: Мадуро назначил новый совет директоров в PDVSA

Для борьбы с коррупцией на новую должность в PDVSA назначен контр-адмирал вооруженных сил Венесуэлы

Каракас, , 20:16 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытается бороться с коррупцией в нефтедобывающей отрасли. Так, глава государства назначил новый состав совета директоров концерна Petróleos de Venezuela (PDVSA). В частности, Мадуро ввел пост вице-президента компании, которым бал назначен контр-адмирал вооруженных сил Венесуэлы Марибель Парра. Об этом говорится на сайте PDVSA.

Как следует из сообщения компании, новый совет директоров, возглавляемый Эулохио Дель Пино, «послужит прочной опорой для поддержания процесса преобразования», которым будет руководить Марибель Парра.

Также Саймон Зерпа, который ранее добился соглашения с Китаем о создании венесуэльско-китайского фонда, использованного для займа, который теперь компания возвращает топливом, был назначен заместителем председателя правления по финансовым вопросам.

«Мы должны избавиться от коррупции, которая взращивалась в нефтяной отрасли, я призываю всех нефтяников решительно выступить против коррупции», — заявил президент Венесуэлы.

Вице-президентом по разведке и добыче нефти стал инженер Нельсон Феррер. Его Мадуро охарактеризовал как высококвалифицированного специалиста, который имеет 30-летний опыт работы в отрасли. Вице-президентом по нефтепереработке стал Гильермо Бланко Акоста. Заместителем председателя по торговле и поставкам назначен Исмел Серрано. Ранее он занимал пост президента Фонда социальной защиты банковских вкладов. А основную ответственность по планированию и проектированию проектов Мадуро возложил на инженера Марианна Гомеса.

Напомним, что в период с 2004 по 2011 год в PDVSA было расхищено около $11 млрд. Об этом стало известно в середине октября прошлого года из заявления подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы. Причем все обвинения в коррупции или выводе средств компании были выявлены из материалов самой же компании или в результате исследования зарубежных сделок.

Отмечалось, что в PDVSA были зафиксированы такие нарушения, как завышение цен в ходе закупки нефтяного оборудования, административные нарушения при управлении нефтеперерабатывающим заводом, материальный ущерб, нанесенный в связи с приобретением ценных бумаг с участием португальского Banco Espirito Santo.

В общей сложности 11 случаев махинаций и злоупотреблений должностными полномочиями было раскрыто. В результате это громкое дело получило огласку в СМИ. И компания понесла новые убытки на фоне и так сложной экономической и политической ситуации в стране.

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