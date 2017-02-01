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Крым лидирует в ЮФО по темпам роста строительства в 2016 году

Экономика
Темпы роста строительства в Крыму в 2016 году составили 75% благодаря строительству дорог и мостов
Дмитрий Налбандян. Море. Чайки. 1987 Дмитрий Налбандян. Море. Чайки. 1987

Симферополь, 31 января 2017, 20:05 — REGNUM  В Южном федеральном округе в 2016 году самые высокие темпы роста строительства показал Крым — 75%. При этом темпы строительства жилого фонда в Крыму выросли только на 5%. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина.

«По темпам роста мы опережаем все остальные регионы Южного федерального округа», — сказала Балдина.

По её словам, самый большой объем работ на полуострове составили мостостроительные и дорожностроительные работы (70%), строительство газопроводов (11%). Темпы роста строительства жилого фонда выросли только на 5%.

При этом в 2016 году объем освоенных в строительной сфере региона средств составил более 7,5 млрд рублей, что на 77,4% больше, чем в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму есть риск повышения цен на строительные материалы, что отразится на стоимости объектов федеральной программы. Об этом в середине января заявил генеральный директор АНО «Дирекция по управлению ФЦП» Андрей Никитченко.

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