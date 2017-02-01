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Продажа Рыбинскгорэлектросети помогла бюджету погасить долги за тепло

Экономика
В должниках по-прежнему крупные управляющие компании
Труба
Иллюстрация: Pixabay.com
Труба

Рыбинск, Ярославская область, 31 января 2017, 19:46 — REGNUM  В январе в Рыбинске Ярославской области улучшилась собираемость платежей за тепло. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МУП «Теплоэнерго».

«Два года подряд январи нас не радовали: удавалось собирать со всех категорий абонентов лишь 75% от объема начисленных платежей за предыдущий месяц. В январе 2017-го ситуация улучшилась: уровень собираемости превысил 87% к объему начисления, а в денежном выражении — увеличился более чем на треть. Ключевыми факторами стали переход на прямые расчеты населения 50% многоквартирных домов Рыбинска, усиление судебной работы с неплательщиками и гашение долгов местного бюджета после продажи акций «Рыбинскгорэлектросети», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор МУП Теплоэнерго Леонид Иванов.

Продажа акций «Рыбинскгоэлектросети» помогла окончательно погасить имевшуюся с прошлого отопительного сезона задолженность бюджетных учреждений Рыбинска. На это в январе было направлено 40 млн рублей. Школы, детские сады и другие объекты соцсферы перешли в режим гашения исключительно текущих платежей за тепло и горячую воду. Усиление судебной работы с неплательщиками привело к вынесению в прошлом году судебных решений по начислению пени и штрафов с управляющих компаний и ТСЖ в размере более 77 млн рублей, из них около 9 млн поступило на счета «Теплоэнерго» в январе 2017-го. При этом судебными приставами начата практика наложения ареста на имущественные права управляющих компаний-должников в виде денежных средств, поступающих на счета их платежных агентов. Таким образом, появилась возможность снять проблему непрозрачности денежных потоков частных расчетных центров перед требованиями ресурсоснабжающей организации. Абоненты на прямых расчетах еще в октябре 2016 года стали самой крупной категорией плательщиков, на которые приходится более трети объема начислений. При этом их платежная дисциплина в январе (почти 89%) была выше, чем в среднем по многоквартирным домам, оставшимся на расчетах через УК и ТСЖ (83%).

«Наиболее крупные должники среди управляющих компаний показали наихудший результат из всех плательщиков: ОАО «УК» заплачено около 74% к объему начислений, на 10% меньше уровень собираемости по УК «ЖКУ». Совокупный долг двух компаний (с которыми население рассчитывается через один частный ИРК «Биллинговый центр») составил на конец первого месяца года почти 360 млн рублей, или почти 55% всех долгов управляющих компаний, не находящихся на прямых расчетах», — пояснил Леонид Иванов.

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