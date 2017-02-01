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Светлана Журова и школьники посетили Правобережную ТЭЦ Санкт-Петербурга

Экономика
«ТГК-1» знакомит учащихся и выпускников с энергетическими профессиями, отраслью, работой ТЭЦ и ГЭС региона

Санкт-Петербург, 31 января 2017, 19:36 — REGNUM  31 января на Правобережной ТЭЦ ПАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге состоялась встреча олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой со старшеклассниками Юкковской школы-интерната. Энергетики провели для гостей ознакомительную экскурсию и рассказали о профессиях в отрасли.

«Труд энергетиков и спортсменов имеет единую базу — мы работаем на результат, — рассказала Журова. — Чемпионы вдохновляют публику энергией спорта, а от людей, которые работают на электростанциях, зависит тепло и уют наших домов. Чтобы достичь высот в профессии, нам всем нужен наставник. В спорте его называют тренером, а на производстве это опытный энергетик, который убережет от ошибок, поможет в самый важный момент. Первый шаг к поиску своего жизненного пути ребята могут сделать уже сегодня, в ходе подобных мероприятий».

Для многих старшеклассников ключевым становится решение о выборе будущей профессии, отметили в пресс-службе компании. «ТГК-1» в рамках программы центра «Наставник плюс» благотворительного фонда «Дорогою добра» знакомит учащихся и выпускников с энергетическими профессиями, отраслью, работой ТЭЦ и ГЭС региона.

Справка. ПАО «ТГК-1» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. «ТГК-1» объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Компания реализует программу в области социальной ответственности, поддерживая благотворительные проекты, спортивные и культурные мероприятия во всех регионах присутствия.

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