«Карта честности» госзакупок лекарств возмутила новгородские власти

Великий Новгород, , 19:32 — REGNUM Пресс-служба департамента здравоохранения Новгородской области прокомментировала рейтинг добросовестности госзакупок в здравоохранении, опубликованный в журнале «Деньги» 28 января. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в департаменте усомнились в правомочности выводов очередного «рейтинга», авторы которого — эксперты проекта «Антирутина» — проанализировали бюджеты региональных министерств здравоохранения и подведомственных им структур за 2016 год и подсчитали, какие регионы больше всего переплачивают за лекарства, инструменты и медицинскую технику.

Новгородская область была названа самым недобросовестным регионом, получившим 0,5 балла (перерасход — 18% из 438 млн рублей медицинских госконтрактов).

«Процедуры государственных закупок — трудоёмкий процесс. Все лекарственные препараты в рамках одного контракта заказчиком обозначаются условно одной единицей, одновременно с этим на сайте в специальном разделе (документах) есть вся подробная информация по конкретной закупке», — прокомментировали в департаменте здравоохранения Новгородской области.

В департаменте пояснили закупку препарата, содержащего будесонид и формотерол, помогающих при бронхиальной астме, за одну условную единицу которого чувашскому ООО «Фармрегион» было заплачено 15,5 млн рублей. Отмечается, что проводилась закупка 7100 упаковок препарата, но в ходе проведения торгов по аукциону произошло снижение начальной максимальной цены контракта и, в соответствии с условиями закупки, заказчик увеличил количество поставляемых лекарственных препаратов до 10 088 упаковок.

В департаменте здравоохранения региона также обратили внимание, что цены по этому контракту «значительно ниже зарегистрированных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты на сайте Минздрава России» и заявили, что, по результатам мониторинга Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в Новгородской области в 2016 году снизились на 0,1% (при этом в среднем по России они выросли на 1,4%, а по Северо-Западному федеральному округу — на 0,2%).