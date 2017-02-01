Аналитики уточнили, что будет с евро в феврале

Москва, , 19:31 — REGNUM Единая европейская валюта укрепляется с самого начала 2017 года и к американскому доллару, и к российскому рублю, притом, что монетарная политика ЕЦБ пока сводится к тому, чтобы печатать деньги и накачивать экономику дешевыми кредитами, заявил 31 января корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании АНАЛИТИКА Онлайн Владимир Чернов. По его словам, евро растёт на ожидании постепенного сворачивания программы количественного смягчения экономики (QE), которое намечено на апрель 2017 года.

«Глава ЕЦБ Марио Драги совсем недавно на своей пресс-конференции подтвердил эти ожидания, в апреле планируется сократить выкуп активов с 80 до 60 млрд евро в месяц. Помимо этого, евро растет вместе с мировыми ценами на нефть, а значит, рискует расти в течение всего года», — отметил аналитик.

По его прогнозу, в паре с рублем в течение февраля вполне вероятно достижение отметки в 67 рублей за евро с текущих 64. «Способствовать этому во многом будут спекулянты, которые, как я думаю, услышали призыв Минфина о девальвации рубля на 10% и приняли это за вербальную интервенцию», — пояснил Чернов.

В паре с долларом ключевым уровнем сопротивления сейчас является отметка 1.0760, декабрьский максимум пары. Котировки в течение всей недели от него отскакивали, а закрепление и уверенная торговля выше него откроет путь в район отметки 1.1000, на что указывает технический анализ, подчеркнул аналитик. Однако 3 февраля выйдут данные по безработице в США, которые способны как подтолкнуть котировки к росту, так и возыметь обратный эффект. Поэтому, пока отметку 1.0760 вверх не пройдут, говорить о дальнейшем росте котировок будет преждевременно, пояснил Владимир Чернов. Главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов, в свою очередь, заявил ИА REGNUM, что динамика курса евро на глобальном рынке как всегда зависит от множества факторов: «В 2016 и 2017 годах на рынок особое влияние оказывали и окажут политические события — Брекзит, выборы в США, выборы в Нидерландах, Франции и Германии. Главный негативный фактор для евро — это начало дезинтерграционных процессов в ЕС и рост изоляционизма в мире. В силу этого для стабилизации экономической обстановки ЕЦБ будет стараться как можно дольше поддерживать сверхмягкую монетарную политику и оттягивать сроки сворачивания программы QE. Этот тренд и будет определять динамику евро, то есть, говоря рыночным языком, любое укрепление евро нужно использовать для его продажи».

Однако Богданов также обратил внимание, что с другой стороны океана, есть растущая неопределенность в связи с новой экономической политикой Дональда Трампа, и поэтому пока трудно просчитываются последствия.

«Сейчас евро к доллару США «завис» в коридоре от 1.05 до 1.08, и пока не видно причин, по которым пара может покинуть данные границы. Относительно рубля в краткосрочной перспективе у доллара и евро есть шансы немного укрепиться, так как не очень внятное решение Минфина о покупке валюты на открытом рынке начиная с февраля текущего года подогрело девальвационные ожидания на рынке», — добавил Олег Богданов.

Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский напомнил, что отечественная валюта после новостей о том, что Минфин с помощью ЦБ РФ в феврале начнет проводить выкуп валюты с открытого рынка, нашла новые приемлемые уровни, на которых продолжает консолидироваться. 31 января валютная пара EUR/RUB торговалась в районе отметки 64. По его мнению, нейтральная динамика на этой неделе продолжится и можно ожидать отклонение цены на 1%-1,5% от текущих уровней.

На горизонте двух-трех недель, как считает Капустянский, рост валютной пары EUR/RUB более вероятен. Целью, а также линией ограничения роста, выступает отметка 67.

«Основные риски, которые могут повлиять на ослабление рубля по отношению к евро, мы связываем с падением нефтяных котировок. Статистика последних недель говорит не в пользу роста на рынке черного золота. Количество работающих буровых установок в США по данным Baker Hughes стабильно увеличивается. Также Ливия планирует в 2017 году повысить производство нефти еще на 70% — до 1,25 млн баррелей в день. И в завершение, на цены давят заявления Дональда Трампа, который намерен продолжать бороться за энергонезависимость США от ОПЕК и повышать внутреннее производство энергоносителя. В случае падения цен на нефтяном рынке мы ожидаем котировки по марке Brent на уровне 52,3 доллара за баррель», — уточнил аналитик.

Напомним, что официальный курс евро на 1 февраля снизился на 14,83 коп. до 64,285 руб.

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