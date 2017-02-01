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ОПЕК сам себе вредит? Нефтяники из Западной Африки завоевывают Азию

Экономика
Из-за сделки по сокращению объемов производства нефть из Ближнего Востока стала намного дороже. Теперь Азия хочет заменить сократившиеся поставками черным золотом из Западной Африки
Буровая установка
Carey Akin
Буровая установка

Абуджа, 31 января 2017, 21:17 — REGNUM  Уже в следующем месяце страны-производители нефти в Западной Африке начнут поставки сырого черного золота в Азию. Поставки рассчитаны сроком примерно на пять лет. Азия, как известно, крупнейший потребитель нефти в мире. А экспорт из Западной Африке свидетельствует о том, что регион намерен заменить сократившееся поставки топлива членов ОПЕК на Ближнем Востоке. Об этом сегодня, 31 января, стало известно из сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Отмечается, что уже в начале февраля поставки по одному из самых длинных торговых путей для нефтяных танкеров резко возрастут до 2,19 млн баррелей в сутки. Это является самым высоким показателем с августа 2011 года. Основными покупателями нефти из Западной Африки станут Китай и Индия. Причем, как пишет издание, аналогичная картина наблюдалась в последнюю январскую неделю с поставками из Северного моря и США.

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Основными производителями черного золота в Западной Африке — Нигерия и Ангола. В январе экспорт углеводородов из этих стран составил примерно 1,79 млн баррелей в сутки. В феврале объемы увеличатся до 2,19 млн баррелей в день. И это не предел. По сведениям Bloomberg, в марте поставки нефти из стран Западной Африки в Азию могут возрасти еще больше. Поскольку нидерландская компания Trafigura Group и швейцарско-нидерландская компания Vitol Group до сих пор держат грузы в общей сложности на 3,74 млн баррелей в сутки. Они могут быть отправлены в Азию.

Главный консультант энергетической KBC Advanced Technologies Эхсан Уль-Хак (Ehsan Ul-Haq) объяснил: «Сокращение производства (ОПЕК и еще 11 странами — прим.ред.) привели к нехватке ближневосточной нефти в Азии. Как результат региональные переработчики были вынуждены покупать нефть на Западе».

ИА REGNUM ранее писало, что 30 ноября в Вене страны ОПЕК договорились сократить общую добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн. Сделка рассчитана на первые шесть месяцев 2017 года с возможностью ее продления еще на полгода. Позже к соглашению присоединились также 11 государств, не входящих в картель, среди которых и Россия. Внекартельные игроки в сумме сократят добычу на 558 тыс. баррелей в день. Доля России — 300 тыс. баррелей в сутки. В общей сложности все участники сделки сокращают нефтедобычу на 1,8 млн баррелей нефти в сутки. С января ОПЕК и страны, не входящие в картель, уже начали выполнять условия соглашения.

В связи с этими сокращениями производства нефти с Ближнего Востока стала значительно дороже. В то же время западнотехасская нефть эталонная в США торгуется со скидками.

Китай в последнее время наращивает импорт своей нефти. В феврале он планирует закупить в Западной Африке на 1,3 млн баррелей нефти в сутки больше (то есть на 14%), чем в прошлом месяцев. Покупателями станут Sinochem Group, PetroChina Co. и Unipec. В Индии намерены увеличить импорт черного золота из Западной Африки на 39% до 692 млн баррелей в день.

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