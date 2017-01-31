Вторник, 31 Января 2017 года
19:24:19 МСК

Глава Горного Алтая предложил продлить программу расселения ветхого жилья

Экономика
Около 1,9 тыс. человек расселили на Алтае из ветхого жилья

Горно-Алтайск, 31 января 2017, 18:53 — REGNUM  В Республике Алтай программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, утвержденная на 2013−2017 годы, реализуется успешно. По программе планировалось расселить 66 аварийных многоквартирных домов, 1 890 граждан. По состоянию на 1 января 2017 года выполнение целевых показателей составило 125%. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, глава региона Александр Бердников доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку.

Остались частично не расселенными 14 домов, из которых нужно переселить 282 человека из 113 квартир. Для этого ведется строительство трех многоквартирных домов со сроком ввода до 30 июля текущего года. Таким образом, подытожил глава республики, программа будет безусловно выполнена в положенные сроки.

В то же время Александр Бердников отметил, что программа эта имеет важнейшее социальное значение, и выразил надежду, что ее действие будет продлено и после 1 января 2018 года. «Ветхого жилья в Российской Федерации и Республике Алтай достаточно, и люди должны иметь право на получение благоустроенного жилья», — сказал он.

Глава региона сообщил Дмитрию Козаку, что в республике хорошими темпами развивается жилищное строительство, начиная с 2006 года наблюдается активный рост объемов ввода жилья. Если в 2006 году было сдано 47 тыс. кв. метров, то в 2016 году — более 124 тысяч. Активный рост во многом достигается за счет государственной поддержки застройщиков.

Стороны подробно обсудили реализацию программы повышения сейсмобезопасности объектов социальной сферы. С 2012 года по программе сейсмоусиления в республике построено и реконструировано восемь объектов. Сейчас по этой программе ведется строительство школы в селе Турочак за 380 млн рублей. Соответствующее поручение дал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Также по этой программе запланировано строительство школы в селе Усть-Кан — базовой школы в райцентре.

Как сообщил Бердников, вопросы с финансированием строительства в сложной экономической ситуации решаются непросто. Поэтому он обратился к Дмитрию Козаку с просьбой помочь со своевременным выделением запланированных средств, чтобы строительство школы в Турочаке было завершено по графику. Вице-премьер дал соответствующие поручения Министерству финансов РФ, Министерству образования РФ и Министерству строительства и ЖКХ РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ликвидация ветхого жилья
Главное сегодня
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковГубернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Законопроект о наказании дебоширов Госдума может принять в марте
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
31.01.17
Минтруд предлагает «регионализацию» МРОТ
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевСладит ли Трамп с Северной Кореей? –The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
«В Новосибирске тему ЖКХ перехватывает партия Навального»
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
31.01.17
«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное