Глава Горного Алтая предложил продлить программу расселения ветхого жилья

Горно-Алтайск, , 18:53 — REGNUM В Республике Алтай программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, утвержденная на 2013−2017 годы, реализуется успешно. По программе планировалось расселить 66 аварийных многоквартирных домов, 1 890 граждан. По состоянию на 1 января 2017 года выполнение целевых показателей составило 125%. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, глава региона Александр Бердников доложил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку.

Остались частично не расселенными 14 домов, из которых нужно переселить 282 человека из 113 квартир. Для этого ведется строительство трех многоквартирных домов со сроком ввода до 30 июля текущего года. Таким образом, подытожил глава республики, программа будет безусловно выполнена в положенные сроки.

В то же время Александр Бердников отметил, что программа эта имеет важнейшее социальное значение, и выразил надежду, что ее действие будет продлено и после 1 января 2018 года. «Ветхого жилья в Российской Федерации и Республике Алтай достаточно, и люди должны иметь право на получение благоустроенного жилья», — сказал он.

Глава региона сообщил Дмитрию Козаку, что в республике хорошими темпами развивается жилищное строительство, начиная с 2006 года наблюдается активный рост объемов ввода жилья. Если в 2006 году было сдано 47 тыс. кв. метров, то в 2016 году — более 124 тысяч. Активный рост во многом достигается за счет государственной поддержки застройщиков.

Стороны подробно обсудили реализацию программы повышения сейсмобезопасности объектов социальной сферы. С 2012 года по программе сейсмоусиления в республике построено и реконструировано восемь объектов. Сейчас по этой программе ведется строительство школы в селе Турочак за 380 млн рублей. Соответствующее поручение дал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Также по этой программе запланировано строительство школы в селе Усть-Кан — базовой школы в райцентре.

Как сообщил Бердников, вопросы с финансированием строительства в сложной экономической ситуации решаются непросто. Поэтому он обратился к Дмитрию Козаку с просьбой помочь со своевременным выделением запланированных средств, чтобы строительство школы в Турочаке было завершено по графику. Вице-премьер дал соответствующие поручения Министерству финансов РФ, Министерству образования РФ и Министерству строительства и ЖКХ РФ.