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Ярославская область не готова к рекордным объемам строительства жилья

Экономика
Депутат Ярославской областной думы заявил, что в регионе замалчивается информация о реальном объеме продажи жилья, но рапортуют об успехах в его постройке
Стройка
Алексей Яковлев © ИА REGNUM
Стройка

Ярославль, 31 января 2017, 18:30 — REGNUM  31 января на заседании комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству депутаты заслушали доклад заместителя директора Департамента строительства Ярославской области «О реализации государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» за 2016 год».

В докладе было заявлено о рекордных объемах строительства жилья на территории региона. Данный тезис докладчика вызвал бурную реакцию заместителя председателя комитета, депутата Романа Фомичева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Первый момент, который бы мне хотелось отметить, это то, что представитель правительства региона постоянно говорил «мы обеспечили», «мы добились», ставя активное строительство в заслугу власти. Я в своем выступлении отметил, что, наверное, заслуга в том, что в регионе рекордные объемы строительства, наверное, не только правительства области, но и застройщиков. Тех рисковых людей, которые в наше тяжелое экономически время продолжают строить жилье», — рассказал Роман Фомичев.

Депутат также отметил, что рекордные объемы строительства в 2016 году — это эхо более финансово благополучных годов, когда бизнесмены из сферы строительства покупали земельные участки, получали разрешения на строительство. Депутат считает, что в перспективе без активной государственной поддержки темпы строительства будут сильно снижаться.

«За последнее время кадастровая стоимость земельных участков возросла, выкупные стоимости повысились в 10 раз! Начиная с 2014 года земельные участки под строительство практически не покупались. Самый важный показатель — не объемы строительства, а объемы реализации жилья, не сколько построили, а сколько купили. Свободных квартир сегодня — 40%, а из 60% не свободных квартир еще где-то 20% — это квартиры, которые держат подрядчики, субподрядчики. Докладывать нужно не о количестве, а о качестве. К сожалению, сегодня не звучит ничего о том, как государство будет помогать застройщикам. Для нормального функционирования отрасли нужна государственная стимуляция, кровеносная система отрасли — ипотека, доступная ипотека, благодаря которой люди смогут покупать квартиры. Без покупаемости эффект постройки будет нулевой, и замалчивать это — преступление», — уверен Роман Фомичев.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославская область по объему введенного жилья приблизилась к временам СССР

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Строительство жилья
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