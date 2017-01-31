В Тульской области ждут инвесторов из европейских стран

В индустриальном парке «DEGA-Тула» в ближайшие два года создадут 300 рабочих мест

Тула, , 18:22 — REGNUM Российско-немецкое предприятие по производству лаков и красок стоимостью более пяти миллионов евро планируется открыть в Тульской области к концу 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе индустриального парка «DEGA-Тула».

Строительство предприятия планируется завершить к середине будущего года. Производство разместится на площади 4 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 5,05 млн евро.

После ввода завода в эксплуатацию общая производительность трех технологических линий производства составит 1800−2200 тонн в год.

На площадке парка планируется развивать три основных направления производства — химическое, фармацевтическое, а также пищевое. Согласно информации парка, на данный момент планируется подписание соглашений о купле-продаже и долгосрочной аренде участков под размещение предприятий общей площадью более 20 га. При этом будущими резидентами парка, как ожидается, станут преимущественно компании из стран Западной и Восточной Европы.

В текущем году на территории индустриального парка будет вестись строительство объектов на общей площади более 10 тыс. кв. м. По прогнозам руководства площадки, к концу 2018 года в каждом из кластеров парка — химическом, фармацевтическом и пищевом — в совокупности будет создано порядка 300 рабочих мест.

Как рассказала генеральный директор УК «DEGA-Тула» Мария Елохова, Тульская область привлекает инвесторов относительно низкой ценой на землю и близостью к Москве.

«Иностранный бизнес очень сильно заинтересован в локализации производства в России. Компании все чаще задумываются о том, чтобы производить на территории РФ и импортировать продукцию в Европу, где размещение производства стало слишком дорогостоящим мероприятием», — отметила Мария Елохова.

Индустриальный парк «DEGA-Тула» расположен в Щекинском районе Тульской области, общая площадь составляет 457 га. Парк входит в сеть индустриальных парков DEGA Development — дочернее предприятие швейцарского девелопера индустриальных парков DEGA Group.

Отметим, что на территории Тульской области сегодня действует индустриальный парк «Узловая» (в 2016 году было принято решение о создании здесь особой экономической зоны) — его якорным резидентом стал китайский автопроизводитель Great Wall Motors. Также в регионе с 2014 года ведется строительство рекреационного парк «Dancing Green» — экологического курорта для жителей мегаполисов.