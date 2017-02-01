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Затянувшееся антимонопольное дело с «Газпромом»: ЕК еще не готова

Экономика
Еврокомиссии и «Газпрому» нужно провести еще одни переговоры
Строительство газопровода
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство газопровода

Брюссель, 1 февраля 2017, 00:36 — REGNUM  Европейская комиссия пока не готова принять решение по антимонопольному делу в отношении «Газпрома», которое продолжается вот уже почти пять лет. Поэтому ЕК необходимо провести дополнительные переговоры с российской компанией, чтобы окончательно разрешить все разногласия по делу. Об этом на пресс-конференции заявила еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер.

Она сообщила, что Еврокомиссия проведет еще одно обсуждение с «Газпромом». Уже после этого ЕК может протестировать предложение российской стороны на рынке. В то же время Вестагер выразила надежду на то, что это произойдет в ближайшее время.

Напомним, что в конце декабря 2016 года «Газпром» предложил Еврокомиссии свой вариант разрешения антимонопольного дела. Решения по этому поводу ЕК еще не приняла, но отмечала, что обязательства российской компании должны предусматривать стабильные поставки голубого топлива в Центральную и Восточную Европу по конкурентным ценам.

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» примерно пять лет назад. Претензии Евросоюза к «Газпрому» сводятся к обвинению последнего в том, что компания злоупотребляет на рынке своим доминирующим положением, неоправданно завышает цены на газ и затрудняет странам-членам Евросоюза диверсифицировать свои поставки энергии. Конфликт произошел в связи с жалобой Литвы в 2011 году, правительство которой сочло, что «Газпром» руководствуется политическими мотивами при определении цены на газ.

Это дело стало резонансным потому, что штраф, как отмечалось, мог бы составлять рекордных €10 млрд. Дело в том, что по правилам ЕС антимонопольный штраф может достигать 10% от годового дохода компании. Однако даже не такой огромный штраф, а меньше мог бы быть воспринят российской стороны как очередная санкционная мера Запада против РФ в связи с кризисом на Украине, писало ИА REGNUM.

В апреле 2015 года ЕК отправила концерну письмо с возражениями по поводу расследования в отношении нарушения антимонопольного законодательства ЕС. Регулятор, по сути, обвинил компанию в нарушении правил свободной конкуренции в Европу, что, по мнению ЕК, могло затронуть такие государства как Эстония, Польша, Латвия и Литва, Чехия Болгария, Венгрия и Словакия. Все это могло завершиться судом. Однако «Газпром» вовремя предложил ЕК свой вариант урегулирования конфликта.

Маргарет Вестагер, слова которой приводятся выше, ведет антимонопольное дело в отношении «Газпрома». Причем ранее комиссар по конкуренции Евросоюза отмечала в интервью агентству Bloomberg, что многие хотят политизировать дело российской газовой компании, хотя эта проблема имеет сугубо экономический характер. Несмотря на это, в 2015 году издание Financial Times писало, что если стороны не придут к компромиссу, то антимонопольное дело против «Газпрома» грозит ухудшить и без того напряженные отношении между Россией и Западом.

Читайте ранее в этом сюжете: Споры вокруг Opal: «Газпром» надеется на адекватность Европейского суда

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