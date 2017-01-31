Детали для Peugeot и Citroën в Калуге будут из российскго пластика

Калуга, , 18:10 — REGNUM Импортные полимерные композиционные материалы, используемые при производстве деталей для автомобилей Peugeot и Citroën в Калуге, заменят на отечественные. Таков результат подписанного 31 января в Калуге соглашения о стратегическом сотрудничестве между ООО «ПСМА Рус» с научно-производственным предприятием «ПОЛИПЛАСТИК», сообщает корреспондент ИА REGNUM .

По информации Агентства регионального развития Калужской области, автозавод ООО «ПСМА Рус» получил возможность локализовать до 80% объема сырья, необходимого для изготовления основных пластиковых компонентов автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, автозавод ООО «ПСМА Рус» был запущен в Калуге в 2010 году. С 2012 года завод выпускает автомобили в полном цикле производства, включая операции по сварке, окраске и финальной сборке. Автозавод располагает двумя производственными линиями: для выпуска седанов Группы PSA (Peugeot 408 и Citroën C4 Седан) и внедорожников Mitsubishi Outlander.

В настоящее время калужский автокластер представлен тремя производителями автомобилей Volkswagen, Volvo. MitsubishiMotors и PSA Peugeot Citroen, а также 27 предприятиями по выпуску автокомпонентов.

Кстати, автомобильная промышленность дает почти треть объема промпроизводства Калужской области.