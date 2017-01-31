Ярославль, , 18:04 — REGNUM В январе 2017 года создана «Корпорация развития Ярославской области». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. 99% акций общества принадлежат региональному правительству, 1% поделили между собой мэрия Ярославля и администрация Ярославского района.

«Корпорация развития ЯО» — по сути, это переименованное АО «Ярославский индустриальный парк», которое было создано в 2009 году. Этому обществу принадлежал индустриальный парк «Новоселки». В «Корпорации развития» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что они планируют присоединить к себе еще четыре промышленных парка: «Мастер» в городе Тутаеве, «Гаврилов — Ям» в одноименном городе, «Северный» в Ярославле и «Копаево» в Рыбинске.

Главной задачей новой структуры является формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Ярославской области. В зоне ответственности корпорации — развитие проектов, привлечение и поддержка инвесторов. Именно эта структура станет единым оператором инвестплощадок региона, то есть «единым окном» для всех инвесторов. Кроме того, «Корпорация» объединяет необходимые ресурсы в целях повышения объемов инвестиций в областную экономику и инфраструктуру.

С этим до сих пор не все обстояло благополучно. Гаврилов-Ямский технопарк, созданный с привлечением федеральных средств, не достроен и заморожен, тутаевский построен, но большая часть площадей пустует. Новая структура должна решить эти проблемы.

«Сейчас у нас в разработке находится около 100 проектов, и наша главная задача — минимизировать сроки их запуска, помочь преодолеть чиновничьи барьеры. Один из крупных проектов, который собираемся запустить, — создание в Ярославле логистического центра класса «А» на базе парка «Новоселки». В тутаевском парке ведутся переговоры с компанией, которая планирует занять все площади. Технопарк в Гаврилов-Яме сейчас проходит оценку размера инвестиций, которые надо в него вложить. По остальным паркам ведется поиск инвесторов» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «Корпорация развития Ярославской области» Александр Гончаров, только что назначенный на эту должность.

На базе корпорации будут проводиться совещания, рабочие группы, установочные встречи — все то, что потребуется для движения проекта. Уже работает схема взаимодействия инвестиционного блока с инвестором по принципу единого окна. Кроме того, любой предприниматель, обратившийся в корпорацию, получит персонального куратора. На данный момент «Корпорация развития» финансируется за счет собственных средств.

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