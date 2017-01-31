Госдолг Новгородской области за год уменьшился на 66,7 млн рублей

К 1 января 2017 года государственный долг региона снизили до 15 млрд 372,5 млн рублей, доля бюджетных кредитов выросла до 63,5%

Великий Новгород, , 18:03 — REGNUM Государственный долг Новгородской области к 1 января 2017 года составил 15 млрд 372,5 млн рублей — на 66,7 млн рублей меньше, чем год назад (на 1 января 2016 года он составлял 15 млрд 439,2 млн рублей).

Согласно данным регионального департамента финансов, в структуре госдолга Новгородской области — 9 млрд 759,4 млн рублей бюджетных кредитов, их доля выросла с 51,1% до 63,5%.

Коммерческих заимствований — 36,1%: 5,5 млрд рублей (год назад в структуре госдолга региона кредиты банков составляли около 7,5 млрд рублей, или 48,5%).

Сумма государственных гарантий Новгородской области по сравнению с началом 2016 года не изменилась и составляет 60,8 млн рублей (0,4% госдолга региона).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед принятием бюджета Новгородской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов власти региона заявили о том, что в течение трёх лет намерены уменьшить объём госдолга и снизить поэтапно уровень долговой нагрузки до 55% в 2019 году.