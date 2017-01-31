Вторник, 31 Января 2017 года
19:20:02 МСК

Госдолг Новгородской области за год уменьшился на 66,7 млн рублей

Экономика
К 1 января 2017 года государственный долг региона снизили до 15 млрд 372,5 млн рублей, доля бюджетных кредитов выросла до 63,5%

Великий Новгород, 31 января 2017, 18:03 — REGNUM  Государственный долг Новгородской области к 1 января 2017 года составил 15 млрд 372,5 млн рублей — на 66,7 млн рублей меньше, чем год назад (на 1 января 2016 года он составлял 15 млрд 439,2 млн рублей).

Согласно данным регионального департамента финансов, в структуре госдолга Новгородской области — 9 млрд 759,4 млн рублей бюджетных кредитов, их доля выросла с 51,1% до 63,5%.

Коммерческих заимствований — 36,1%: 5,5 млрд рублей (год назад в структуре госдолга региона кредиты банков составляли около 7,5 млрд рублей, или 48,5%).

Сумма государственных гарантий Новгородской области по сравнению с началом 2016 года не изменилась и составляет 60,8 млн рублей (0,4% госдолга региона).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед принятием бюджета Новгородской области на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов власти региона заявили о том, что в течение трёх лет намерены уменьшить объём госдолга и снизить поэтапно уровень долговой нагрузки до 55% в 2019 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
Главное сегодня
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковГубернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Законопроект о наказании дебоширов Госдума может принять в марте
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
31.01.17
Минтруд предлагает «регионализацию» МРОТ
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевСладит ли Трамп с Северной Кореей? –The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
«В Новосибирске тему ЖКХ перехватывает партия Навального»
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
31.01.17
«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное