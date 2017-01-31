СМИ: Администрация Трампа обвиняет Берлин в умышленном занижении курса евро

Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Германия умышленно занижает курс евро, чтобы получить преимущество над торговыми партнерами, сообщает издание Financial Times со ссылкой на заявление руководителя американского Национального совета по торговле Петера Наварро.

По мнению Наварро, опубликованному изданием The Telegraph, евро стал «скрытой немецкой маркой», а его низкий курс даёт Берлину торговое преимущество над партнёрами.

Кроме того, Наварро обвинил руководство Германии в препятствовании возможной торговой сделке между Соединёнными Штатами и Евросоюзом.

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