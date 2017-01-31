Вторник, 31 Января 2017 года
19:24:00 МСК

«Принято единственно верное решение» — «Стройгазмонтаж» и Керченский мост

Экономика
Компанией-подрядчиком строительства железнодорожных подходов к мосту в Крым назначен «Стройгазмонтаж»

Москва, 31 января 2017, 18:01 — REGNUM  Передача «Стройгазмонтажу» строительства не только Керченского моста, но и подходов к нему, стала закономерным и единственно возможным в сложившихся условиях решением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

«После третьего неудачного конкурса по поиску подрядчика правительство приняло единственное возможное решение — «Стройгазмонтаж» построит не только мост, но и подходы к нему. Сегодня браться за крупные инфраструктурные госпроекты под силу только настоящим гигантам бизнеса — слишком велики риски просрочки платежей, непрогнозируемых затрат, а доходы от проекта заранее рассчитать очень трудно», — заявил Андриевский.

«Нет сомнений, что «Стройгазмонтаж» сделает всё, чтобы сдать проект вовремя, поскольку Керченский мост имеет не только экономическую, но и политическую значимость», — уверен эксперт.

Читайте также: Железнодорожные подходы к Керченскому мосту построит «Стройгазмонтаж»

Несмотря на то, что проект очень сложен и уникален в технологическом плане, а «Стройгазмонтаж» не имеет опыта строительства мостов, в апреле 2016 года компания подтвердила окончательные сроки сдачи объекта: движение по автомобильной части моста в Крым откроется в декабре 2018 года, по железнодорожной части — в 2019 году, напомнил председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К».

«Такая уверенность вполне обоснована, поскольку компания имеет огромный опыт работы в качестве генподрядчика на сложнейших и уникальных проектах. Сейчас эта уверенность еще больше укрепилась, поскольку «Стройгазмонтаж» сможет наилучшим образом распределить свои ресурсы и настроить логистическую сеть оптимальным образом для строительства этих двух объектов», — подчеркнул он, добавив, что участие еще одной компании усложнило бы работы по согласованию и сроков, и технических деталей.

Характерно, что подрядчик работ по строительству автомобильных подходов к мосту АО «ВАД» («Высококачественные автомобильные дороги») — петербургская компания Валерия Абрамова и Виктора Перевалова — также является гигантом бизнеса, отметил Андриевский.

«Она входит в пятерку компаний, получающих максимальный объем госзаказа в России. При этом бюджет автомобильной части на 10 млрд рублей меньше, чем железнодорожной. «Стройгазмонтаж» на этом фоне выглядит супергигантом, что, вообще говоря, было известно многим и ранее», — добавил эксперт.

Напомним, что подрядчики три раза игнорировали конкурс на строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив стоимостью в 16,9 млрд рублей.

Читайте также: Конкурс на строительство подходов к Керченскому мосту снова провалился

Сегодня стало известно, что компанией-подрядчиком строительства железнодорожных подходов к мосту в Крым в итоге было назначено ООО «Стройгазмонтаж». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство Керченского моста
Главное сегодня
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковГубернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Законопроект о наказании дебоширов Госдума может принять в марте
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
31.01.17
Минтруд предлагает «регионализацию» МРОТ
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевСладит ли Трамп с Северной Кореей? –The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
«В Новосибирске тему ЖКХ перехватывает партия Навального»
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
31.01.17
«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное