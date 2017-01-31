Свыше 70 млрд руб. составил объем страховых премий в Казахстане в 2016 г

Это на 24 процента больше, чем в 2015 году

Астана, , 17:02 — REGNUM Страховые компании Казахстана подвели итоги своей работы за 2016 год. Согласно полученным данным, общий объем собранных страховых премий составил 357 млрд тенге (71,4 млрд руб.). Об этом сегодня, 31 января, сообщили представители страхового сектора республики на пресс-конференции «Страховой рынок РК-2017: технологическая перезагрузка и новые вызовы» в Алма-Ате.

По словам спикеров, объем страховых премий по обязательному страхованию достиг 90,6 млрд тенге (18,1 млрд руб.), по добровольному личному страхованию 86,5 млрд тенге (17,3 млрд руб), по добровольному имущественному страхованию — 180 млрд тенге (36 млрд руб.).

Увеличение объема премий произошло за счет роста на 23% обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ГПО) автовладельцев — 47,5 млрд тенге (9,5 млрд руб); роста на 24% страхования имущества — 74,3 млрд тенге (14,86 млрд руб.); объем собранных премий в сфере добровольного страхования гражданско-правовой ответственности вырос на 88% по сравнению с 2015 годом и составил 46,6 млрд тенге (9,32 млрд руб.); показатели обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей также продемонстрировали рост на 27% до 38,7 млрд тенге (7,74 млрд руб.), а премии по страхованию на случай болезни составили 23,8 млрд тенге (4,76 млрд руб,), увеличившись на 11%.

Вместе с тем, в 2016 году выросли и объемы страховых выплат. По данным аналитиков, общий объем выплат на страховом рынке Казахстана превысил 97 млрд тенге (19,4 млрд руб), показав прирост на 17% по сравнению с 2015 годом. Выплаты по обязательному страхованию составили 29 млрд тенге (5,8 млрд руб.), добровольному личному страхованию — 31,8 млрд тенге (6,36 млрд руб.), добровольному имущественному страхованию — 36,2 млрд тенге (7,24 млрд руб.).

Что касается страхования по ГПО, то, согласно предоставленным данным, в 2016 году автовладельцам было выплачено 22,7 млрд тенге (4,54 млрд рублей), что выше аналогичного показателя 2015 года на 25%.

При этом, совокупные активы страховых компаний Казахстана составили 856,5 млрд тенге (171,3 млрд руб.), страховые резервы — 412 млрд тенге (82,4 млрд руб.), собственный капитал — 402 млрд тенге (80,4 млрд руб.).

Напомним, согласно прогнозам международного рейтингового агентства Standard&Poor's, сделанным в апреле 2016 года, рост рынка страхования в Казахстане в 2016—2017 годах должен составить не более 3−5% в номинальном выражении, поскольку будет поддерживаться лишь за счет добровольных видов страхования.

«Мы полагаем, что объем страхового рынка, скорее всего, не будет превышать 0,6% ВВП в 2016—2017 годах. Мы также предполагаем, что расходы на страхование в 2016—2017 годах останутся на низком уровне: в среднем 60 долларов (4260 рублей) на душу населения. Этот показатель намного ниже показателей расходов на страхование на развитых рынках, например, в странах Европы расходы на страхование составляют в среднем около $1900 (134,9 тыс. рублей), а в Северной Америке — свыше $3900 (276,9 тыс. рублей). Кроме того, он ниже среднего показателя по России (около $100 или же 7100 рублей) и сравним с расходами на страхование на душу населения в Индонезии ($60)», — говорилось в прогнозе агентства.

Кроме того, аналитики S&P предрекали ухудшение условий операционной деятельности для страховых компаний в Казахстане в 2016 году, поскольку экономика республики, на их взгляд, имела ограниченные перспективы развития, а ВВП перестал расти высокими темпами из-за значительного падения мировых цен на нефть. Однако, как видно из сегодняшнего отчета страховых компаний, аналитики агентства несколько ошиблись в отношении страхового рынка Казахстана.

По данным Национального банка республики, на сегодняшний день в страховом секторе работают 32 компании.