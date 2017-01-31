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Аэропорт Чебоксар модернизируют до международного уровня за полмиллиарда

Экономика
Реконструировать его планируют за пять лет
Аэропорт Чебоксар
Иллюстрация: Cap.ru
Аэропорт Чебоксар

Чебоксары, 31 января 2017, 16:59 — REGNUM  Аэропорт в Чебоксарах планируют реконструировать и модернизировать за 550 млн рублей. Ожидается, что эти работы будут завершены в 2021 году и позволят увеличить пассажиропоток почти в три раза. Кроме того, планируется активизировать работу на международных линиях — помимо Турции, рассматривается возможность запуска рейсов в Египет и Грецию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 31 января, говорилось на заседании Совета по улучшению инвестиционного климат при главе Чувашии.

Глава Минтранса Чувашии Михаил Резников сообщил, что план по развитию аэропорта Чебоксар включает в себя реконструкцию аэровокзального комплекса, увеличение его «полезной площади» (в том числе за счёт строительства двухэтажного здания) и оснащение современным оборудованием, соответствующим «всем требованиям» в области обеспечения безопасности. В частности, в обязательствах инвестора — модернизация пункта обработки багажа, стоек регистрации, предполётного контроля, оборудования и средств охраны, средств наземного обеспечения полётов, инженерно-аэродромного обеспечения, оборудования для обслуживания воздушных судов и лётного поля. Отдельным проектом заявлена реконструкция аварийно-спасательной станции и обновление наземной техники.

Заявлено и расширение «географии полётов, увеличение числа международных регулярных и чартерных рейсов». По словам гендиректора компании «Мач» Руслана Минаева, уже в этом году в курортный сезон будут организованы два рейса в неделю в Симферополь, один — в Анапу. Аэропорт «будет работать по своему предназначению как международный»: запустят чартеры в Анталию. В настоящее время идут переговоры о запуске третьего рейса на Москву, который предположительно будет выполняться трижды в неделю. В Минтрансе надеются, что в перспективе, помимо Турции, будут запущены рейсы в Египет и Грецию.

«При загруженности 80% судов с тем расписанием, которое есть, мы видим загруженность где-то порядка 190−195 тыс. пассажиров в год», — сообщил Минаев. В Минтрансе Чувашии более амбициозны: в министерстве рассчитывают, что пассажиропоток за 2017 год достигнет 220 тыс. человек.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции аэровокзального комплекса, эту работу планируется завершить в конце октября 2017 года. После согласования и прохождения экспертиз, начнутся строительно-монтажные работы. Согласно графику, они будут завершены в 2021 году. Исполнителем проекта является ООО «Мач», финансирует проект компания «Аэрофьюэлз». Заявленный объем инвестиций на пять лет — 550 млн рублей.

Власти рассчитывают, что в результате реконструкции и модернизации аэропортового комплекса пропускная способность возрастёт с нынешних 100 пассажиров в час до 380 — по 190 на внутренних и международных линиях. Количество обслуживаемых судов превысит 4500 в год. «Думаю, мы с этой задачей справимся и наш аэропорт примет нормальный облик», — уверен Михаил Резников.

При таких масштабных планах остаётся вопрос парковки: инвестор предлагает организовать парковку всего на 50 машино-мест, сославшись на нехватку площадей. «Городская парковка будет находиться слева от здания аэровокзала через проезжую часть. Порядка 50 машино-мест. При условии того, что нам будет отдана привокзальная площадь под застройку», — заявил Минаев.

Что вызвало недоумие у присутствующих, отметивших, что «сейчас в аэропорт приехать невозможно и выехать невозможно». «По земельному участку готовы содействовать после того, как будет чётко сформировано техническое задание. Количество мест нужно увеличивать, считаем, что это мало — ведём в этом плане переговоры», — сказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Особое внимание в ходе заседания было уделено необходимости закупки специализированной техники, в том числе в связи с ЧП в ноябре 2016 года: тогда Boeing-737 рейса «Москва — Чебоксары» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы из-за оледенения лётного поля. При этом 180 пассажирам пришлось два часа провести в салоне самолета из-за отсутствия техники для эвакуации. После происшествия были приобретены два снегоочистителя, ожидается поступление автомобиля для сопровождения воздушных судов и нового трапа.

Читайте ранее в этом сюжете: ЧП в аэропорту Чебоксар: власти обещали разобраться с работой коллектива

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