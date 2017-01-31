С 2018 года в России начнется масштабная модернизация предприятий ОПК

Новая программа по техническому переоснащению предприятий ОПК рассчитана на 8 лет

Киров, , 16:53 — REGNUM В 2018—2025 годах в России будет реализована новая программа по модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на встрече с рабочими АО «Кировское машиностроительное предприятие» (Киров, входит в концерн ВКО «Алмаз — Антей»).

По его словам, средства на финансирование этой программы уже запланированы. Кроме того, запланированы средства и на 2017 год.

При этом премьер-министр отметил, что одним из важных моментов в реализации программы модернизации должен стать возврат к собственному производству необходимых станков и оборудования. В условиях международных санкций этот вопрос Медведев считает чрезвычайно актуальным.

Кроме того, премьер пообещал, что со стороны правительство будет введен ряд льгот для частных инвесторов, пожелавших вложить свои средства в эту отрасль.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января 2017 года Дмитрий Медведев проводит в Кирове совещание по вопросам развития производственных мощностей организаций оборонно-промышленного комплекса для выполнения государственной программы вооружения.

Мероприятие проходит на площадке АО «Кировское машиностроительное предприятие», входящего в концерн ВКО «Алмаз — Антей». Планировалось, что в нём примут участие вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Минпромторга Денис Мантуров, главы Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Максим Орешкин, врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, а также руководители Росатома, Роскосмоса, Ростеха и и других профильных предприятий.

По окончании совещания у Медведева запланирована встреча с врио губернатора Кировской области Игорем Васильевым.