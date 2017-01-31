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В Пензенской области на дорожное строительство направят около 5 млрд рублей

Экономика
Областной центр получит 1 млрд 25 млн рублей «дорожных» денег
Дорога
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Дорога

Пенза, 31 января 2017, 16:50 — REGNUM  В 2017 году на мероприятия по модернизации дорожного хозяйства Пензенской области планируется направить 4 961,8 млн рублей. Необходимо всего построить и отремонтировать порядка 450 км автодорог, это на 50 км больше, чем было реконструировано за прошедший год, сообщает пресс-служба пензенского губернатора. Расходы на дорожное строительство в Пензе предусмотрены в сумме 1 млрд 25 млн рублей — в истории Пензы не было такого объёма средств, которые нужно было бы освоить в течение года, пояснил губернатор Иван Белозерцев. Он распорядился ускорить подготовку проектно-сметной документации, оформление конкурсных процедур. Особый акцент сделал на приобретении дорожными организациями, которые рассчитывают получить контракты, строительных материалов и техники. Он отметил, что на аренду техники рассчитывать не приходится, поскольку и в соседних регионах объёмы дорожного строительства также возрастут.

Муниципальным образованиям в 2017 году из дорожного фонда Пензенской области на ремонт дорог будет выделено 121,0 млн рублей, что позволит отремонтировать свыше 25 км автодорог.

Также на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения планируется выполнить 23,71 км устройства искусственного освещения, провести модернизацию 21 нерегулируемого пешеходного перехода, построить 12,3 тыс. кв. метров тротуаров. Поставлена задача построить 24,3 км автодорог к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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