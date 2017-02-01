Украина: газа у нас достаточно, «Газпром» зря волнуется

И все же, по оценке ряда экспертов, проблема с газом на Украине вызывает обеспокоенность. Причем заложниками этой ситуации могут оказаться Россия и страны ЕС, зависящие от транзита голубого топлива через украинскую территорию

Киев, , 21:09 — REGNUM Украина уверяет, что в ее подземных газовых хранилищах (ПХГ) достаточно голубого топлива и для обеспечения энергопотребностей собственных потребителей, и для бесперебойных поставок российского газа в страны Евросоюза, заявил пресс-секретарь компании «Укртрансгаз» Максим Билявский в интервью ТАСС. Причем, по словам представителя компании, опасения России по поводу транзита газа в Европу через территорию Украины необоснованны.

Таким образом Билявский прокомментировал интервью главы «Газпрома» Алексея Миллера «Российской газете». Пресс-секретарь «Укртрансгаза» отметил, что в ПХГ имеются достаточные объемы газа для обеспечения потребителей всех категорий отечественных потребителей, и останется еще профицит мощностей. В настоящее время Киев заявку по транзиту газа в Европу выполняет вовремя и в полном объеме.

Билявский также подчеркнул: «Из-за недопоставки газа российским «Газпромом» Украина дотировала собственным ресурсом европейских потребителей на 10 млн кубометров». По словам собеседника, произошло это в последние сутки.

Каждый день в Европу через Украину поступает более 300 млн кубометров газа. Более того, по итогам января украинская сторона может и вовсе выйти на рекордные 8,5 — 8,7 млрд кубометров. Поэтому беспокойства российского «Газпрома» из-за возможных рисков при транспортировке своего газа через Украину в ЕС Киев считает надуманными, заявил пресс-секретарь компании «Укртрансгаз» Максим Билявский.

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Сейчас объем газа в ПХГ Украины составляет до 10,054 млрд кубометров, а ежедневный отбор топлива составляет около 62 млн кубометров. Причем в «Укртрансгазе» уверяют, что до конца отопительного сезона, который наступит в апреле, объемы газа не опустятся ниже 8 млрд кубометров, а если холода затянутся, то можно закупить дополнительные объемы. Однако, согласно подсчетам Фонда национальной энергобезопасности, в украинских хранилищах должен оставаться сейчас 6 — 7 млрд кубометров газа. Это связано технологическими особенностями буферного газа.

Напомним, что в понедельник, 30 января, «Российская газета» опубликовала интервью с Алексеем Миллером. Он сказал, что затянувшиеся похолодания на Украине создают риски для транзита газа из России в ЕС. По словам главы «Газпрома», производительности ПХГ может оказаться недостаточно для покрытия Украиной внутренних потребностей. В связи с этим встает большой вопрос о том, сможет ли Украина в такой ситуации выполнять свои обязательства по обеспечению надежного транзита российского газа, предназначенного для европейских потребителей.

О том, что недостаточная заполненность украинских хранилищ создает транзитные риски для поставок российского газа в ЕС, в РФ говорили давно. Соответствующие заявления не раз делала и министр энергетики России Александр Новак, и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Как писало ранее ИА REGNUM, в начале января последний отмечал, что Украина вышла на очень высокие — более 80 млн кубометров в сутки — объёмы отбора газа из подземных хранилищ, что связано в резким продолжительным похолоданием.

26 января, по данным компании-операторп газотранспортной системы «Укртрансгаз», Украина была вынуждена увеличить объем отбора газа из ПХН на 42% до 78 млн кубометров в сутки. В пресс-службе организации поясняли, что на такие меры компания пошла из-за резкого снижения температуры в регионах. Причем в «Укртрансгазе» заверили, что это «абсолютно оптимально» и запасов газа в ПХГ достаточно.

В то же время стоит отметить, что в начале января заместитель начальника Управления по ТЭК Аналитического центра при правительстве РФ Александр Амирагян в интервью ИА REGNUM отмечал, что бесперебойность транзита российского газа через Украину в ЕС будет зависеть в ближайшее время от холодов. Дело в том, что в случае затянувшейся холодной зимы в стране может возникнуть дефицит тепла и электроэнергии, который можно будет покрыть за счет роста потребления угля, импорта электроэнергии или, в крайнем случае, ограничения их потребления.

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