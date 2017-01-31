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Завершилась пробная ж/д доставка узбекских овощей в Россию через Казахстан

Экономика
«Казахстан Темир Жолы» использовал экспериментальный рефрижераторный контейнер
Зинаида Серебрякова. Натюрморт с овощами. 1936 Зинаида Серебрякова. Натюрморт с овощами. 1936

Астана, 31 января 2017, 16:29 — REGNUM  Пилотный проект по доставке овощей из Узбекистана в Россию через территорию Казахстана реализован, сообщает сегодня, 31 января, национальный железнодорожный перевозчик республики «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ).

Новый маршрут прошел по территории Узбекистана от города Самарканд, далее через казахстанские города Алматы (Алма-Ата) и Семей (Семипалатинск) с выходом на территорию России с пограничной станции Локоть.

«Специальный контейнер, где поддерживается особый температурный режим для перевозки скоропортящихся грузов, прибыл в пункт назначения за 5 суток. Его средняя скорость по территории Казахстана составила порядка 1000 км в сутки, а по территории России — 300 км в сутки. Груз прибыл на станцию Клещиха (Новосибирск) в полной сохранности», — информирует КТЖ.

Подготовка заняла почти два месяца, добавил директор департамента контейнерных перевозок АО «KTZ Express» А. Каримов.

«Работа по организации перевозок плодоовощных грузов из Узбекистана в направлении России и Казахстана ведется с декабря 2016 года. Пилотный проект с использованием одного 45-футового автономного рефрижераторного контейнера запущен с целью логистической проработки маршрута», — отметил Каримов.

Он также добавил, что реализация пилотного проекта важна и для эффективного использования логистической инфраструктуры АО «НК «КТЖ», и для развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана в целом.

Отметим, что для Казахстана вопрос транзитных перевозок является настолько важным, что получил отдельное упоминание в таком стратегическом документе, как послание президента народу страны. Нурсултан Назарбаев выделил дал по этому поводу особое поручение правительству.

«Поручаю правительству к 2020 году обеспечить увеличение годового объема транзитных перевозок: в 7 раз для грузов, перевозимых контейнерами, — до 2 миллионов контейнеров; в 4 раза для пассажирских перевозок воздушным транспортом — до 1,6 миллиона транзитных пассажиров. Необходимо повысить доходы от транзитных перевозок в 5,5 раза — до 4 миллиардов долларов в год (240,6 млрд рублей — ИА REGNUM )», — говорится в послании главы государства.

При этом основные надежды здесь связаны с транзитными перевозками из Китая в страны Евросоюза через территорию Казахстана. В январе 2016 года КТЖ доложил, что объем контейнерных перевозок на этом направлении вырос более чем в два раза.

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