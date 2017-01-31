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В Монголии начался сбор пожертвований для спасения экономики страны

Экономика
По мнению организаторов акции, монголы должны затянуть пояса ради общего блага

Улан-Батор, 31 января 2017, 15:27 — REGNUM  Добровольная акция по сбору пожертвований на спасение экономики началась в Монголии. Об этом сообщили на пресс-конференции организаторы акции. Инициатор акции — заслуженный экономист Монголии Б.Осоргарав.

Подобные прецеденты в мировой истории уже были: в разгар мирового финансового кризиса в 1998 году в Южной Корее люди выстраивались в очереди, чтобы сдать в государственную казну ювелирные украшения для спасения рухнувшей экономики страны.

Граждане Монголии могут взять пример с корейцев и помочь правительству погасить государственный долг, решили организаторы акции. Они уже сделали расчёт размеров пожертвований в зависимости от возраста граждан. По их мнению, 20-летние граждане страны, а их в Монголии около 51,050 тысяч человек, могут пожертвовать по 13 000 тугриков каждый (примерно 486 рублей), 45-летние — по 200 000 (примерно 4863 рублей), а члены парламента и правительства вполне осилят сумму в 100 млн тугриков (примерно 2,4 млн рублей). В итоге, общими усилиями вполне реально набрать более 25 млрд тугриков (более 600 млн рублей), и еще 405 млрд тугриков — от крупных предприятий.

В ознаменование запуска акции инициатор Б. Осоргарав первым пожертвовал 10 млн тугриков (примерно 243 тыс. рублей) и золотое кольцо, призвав всех граждан страны последовать его примеру.

Граждане Монголии уже начали откликаться на призыв. К примеру, член парламента Монголии Б. Дэлгэрсайхан пожертвовал 100 млн тугриков, член парламента Н. Оюун-Эрдэнэ пожертвовала 30 млн тугриков, а бывший парламентарий Д. Бат-Эрдэнэ пожертвовал 30 тыс. долларов.

Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, экономика Монголии переживает непростую ситуацию, в 2016 году дефицит бюджета страны достиг 1,9 триллиона тугриков (около 53 млрд рублей). Через 2 месяца Монголия должна погасить долг в размере 580 млн долларов, но способы погашения этих долгов пока неясны.

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Экономика Монголии
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