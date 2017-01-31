«Пензенская правда» отошла самарской группе

Пенза, , 15:24 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с генеральным директором группы компаний «Синко» Эдуардом Мнацаканяном во вторник, 31 января. Как сообщает пресс-служба губернатора, стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в области здравоохранения, сельского хозяйства и производства полиграфической продукции.

ОАО «Самарская инновационная компания» (Синко) на рынке 25 лет и сегодня представляет собой группу из 36 предприятий, одно из которых работает на территории региона — в Спасском районе на площади 1900 гектаров реализуется проект по садоводству.

В рамках другого направления деятельности руководство компании занимается созданием полноценной сети медицинских центров. Это многопрофильные клиники, включающие в себя детскую, взрослую поликлиники, дневной стационар, хирургическое отделение. В настоящее время работают медцентры в Самаре, Ульяновске, Тольятти, Оренбурге, Саратове, на очереди — оборудование многопрофильной лечебно-диагностической организации в Пензе.

Также стороны обсудили дальнейшую деятельность ОАО «ИПК «Пензенская правда». В январе этого года руководство ОАО «Самарская инновационная компания» стало владельцем пакета акций пензенского издательско-полиграфического комплекса.

В Пензе планируется сконцентрировать заказы издательского предприятия ООО «Метида», которое входит в группу компаний. Организация является одним из ведущих поставщиков учебно-методической литературы в системе среднего образования Самарской области. Действует своя розничная сеть из 20 книжных магазинов в Самарской, Саратовской, Оренбургской областях.

«У нас есть намерение сохранить функционал, и по мере возможности развивать издательский комплекс», — заявил Эдуард Мнацаканян. Иван Белозерцев предложил предпринимателю обратить внимание на развитие такого направления, как изготовление упаковочной продукции для нужд пензенских предприятий.

«Предприятие имеет хорошую базу и большие возможности для изготовления упаковки и маркировки товаров, это сегодня особенно востребовано: в регионе увеличивается объем выпускаемой продукции по всем направлениям — сельское хозяйство, кондитерское производство. Мы отгружаем продукцию не только в другие регионы, но и на экспорт», — уточнил губернатор.

Как сообщала «Пенза-пресс», ОАО «Самарская инновационная компания» приобрело 585 855 акций предприятия, находящихся в федеральной собственности, по минимальной цене в 161,5 млн рублей. Начальная цена предложения составляла 323 млн рублей. «Самарская инновационная компания» («Синко») стала единственным участником торгов. ООО «Дом Плетюхина» из Новосибирска не было допущено до процедуры, так как не подтвердило поступление задатка (64,6 млн рублей) на счет продавца. Предыдущие торги по продаже акций, назначенные на 6 сентября, не состоялись, так как на них не заявился ни один покупатель.

В 2016 году издательско-полиграфический комплекс отметил 90-летие. Он был образован в 1926 году путем слияния газетных редакций и типографии им. Воровского. В 1999 году, согласно постановлению правительства РФ, передан в ведение Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации. ОАО «ИПК «Пензенская правда» создано в 2004 году. Уставный капитал компании составляет 58 млн 585,5 тыс. рублей.

Основные виды деятельности — печатание газет, производство этикеточной, флексографской (ИПК имеет единственную в регионе машину для флексопечати) и прочей полиграфической продукции, издательская, рекламная деятельность, розничная торговля, а также сдача недвижимости в аренду — в здании на Карла Маркса, 16 снимают офисы редакции пензенских газет, рекламные агентства, фотостудии.

В собственности ОАО находится три земельных участка (ул. Аустрина, 173; ул. Куйбышева, 23; ул. Карла Маркса, 16), а также девять объектов недвижимости.

Согласно отчету о показателях финансовой деятельности в 2015 году, общая выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг предприятия составила 105 млн 618 тыс. рублей (в 2014-м — 106 млн 355 тыс.). Чистая прибыль акционерного общества в прошлом году резко сократилась: со 175 до 7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по сравнению с 2014 годом выросла незначительно, составив 22 млн 256 тыс. рублей (в том числе задолженность перед федеральным бюджетом — 4,2 млн рублей).

Приватизация ИПК «Пензенская правда» состоялась на основании распоряжений правительства РФ и приказа Российского аукционного дома от 14 сентября 2016 года (РАД от имени РФ осуществляет приватизацию акций ОАО, принадлежащих государству).