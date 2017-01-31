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Ростову-на-Дону на строительство коллектора выделено 495 млн рублей

Экономика
Деньги на строительство третьей очереди канализационного коллектора №53 направят из госказны
На стройке
Иллюстрация: Minjkh.donland.ru
На стройке

Ростов-на-Дону, 31 января 2017, 15:21 — REGNUM  

Ростов-на-Дону в 2017 году получит 494,7 млн рублей из федерального бюджета на строительство третьей очереди канализационного коллектора №53. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписано российским премьером Дмитрием Медведевым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января со ссылкой на документ.

В министерстве ЖКХ Ростовской области уточнили, что общий объем инвестиций для строительства канализационного коллектора в донской столице составляет 1 млрд 436,6 млн рублей. Проект должен был быть реализован с 2009 по 2016 годы. Непосредственно к прокладке коллектора протяженностью 1,8 км от балки Безымянной к балке Рябинина в областном центре приступили в 2013 году.

В результате ввода объекта в эксплуатацию к услугам централизованного водоотведения должны быть подключены жители Советского района, микрорайона «Левенцовский» и северо-западной промышленной зоны.

Отметим, что деньги донскому региону выделены в рамках софинансирования объектов капитального строительства региональной (муниципальной) собственности, не включённых в федеральные целевые программы. В общей сложности на эти цели правительство РФ потратит более 2 млрд рублей. Согласно документу средства распределены между Ростовской, Магаданской, Воронежской, Волгоградской, Архангельской областями и Хабаровским краем.

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Развитие систем водоснабжения и водоотведения
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