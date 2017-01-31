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Евро слабый, но рубль еще слабее

Экономика
Уже в феврале курс может составить 66 рублей за евро
Евро
cosmix
Евро

Москва, 31 января 2017, 15:19 — REGNUM  Несмотря на слабость европейской валюты, не стоит ожидать укрепления рубля к евро в феврале, считают аналитики. Так, руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко заявил корреспонденту ИА REGNUM, что динамика евро в паре с российской валютой особых сюрпризов не принесет: в рамках сдерживания роста рубля и плановой покупки иностранной валюты курс EUR/RUB может снизиться до 66 рублей уже в феврале.

«Позиции евро остаются достаточно слабыми. Темпы инфляции в еврозоне растут: если в ноябре и декабре данные по ней составили 0,6% и 1,1% соответственно, то в январе прогнозируемые цифры составляют около 1,4%. Программа количественного смягчения, скорее всего, продолжит действовать до конца года, однако уже начались разговоры о возможном снижении объемов выкупа активов с 80 млрд до 60 млрд евро. Несмотря на сокращение безработицы, ее показатели продолжают держаться около 10%», — отметил аналитик.

Он напомнил, что в ближайшее время самым важным событием, которое повлияет на единую валюту по отношению к доллару, станет пятничный отчет NFP (3 февраля). Хорошие данные по американскому рынку труда могут стимулировать ФРС поднять ставки. В 2015 году американская экономика создавала в среднем 229 тысяч рабочих мест в месяц, а в 2016 году — всего 180 тысяч. В предыдущий раз отчитались о 156 тысячах, а в этот раз ожидают увидеть информацию о 175 тысячах, что должно оказать дополнительную поддержку американской валюте, которая только начинает оправляться от четырехнедельного падения.

«В целом ожидания по росту доллара остаются положительные, единственным фактором, сдерживающим его укрепление, остается неопределенность политики Трампа. Пара евро/доллар может длительное время провести в диапазоне 1.07−1.08, а при появлении конкретики по действиям нового президента и повышении ставок регулятором, курс устремится к отметке 1,05 и ниже», — добавил Мащенко.

Главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников заявил, что единая европейская валюта готовится к новой волне снижения против американского доллара. Фундаментальных факторов для роста нет, а вот причин для падения более чем достаточно. Среди них экономические проблемы блока: высокая безработица и низкая инфляция, хотя ЕЦБ во всю использует печатный станок. При этом политические проблемы едва ли выглядят меньшими по сравнению с экономическими.

«Выход Великобритании из ЕС, выборы (и возможный выход из еврозоны) во Франции, выборы и референдум в Италии. Все это происходит на фоне ужесточения монетарной политики в США, чтонеминуемо укрепляет доллар. Не стоит забывать и о так называемом «факторе непредсказуемости Трампа», но даже, несмотря на эти риски, паритет по паре евро/доллар выглядит более чем реальным в 2017 году», — считает Мельников.

На данный момент пара EUR/USD находится в районе отметки 1.0715, что является хорошей точкой для движения вниз. 30 января рынок уже предпринимал попытки достичь уровня 1.06, но они успехом не увенчались. В феврале, судя по всему, пара будет стремиться в район 1.05.

«Что касается евро против российского рубля, то тут будут играть роль совсем другие факторы: цены на нефть, внутренняя обстановка в экономике РФ и будущие взаимоотношения России и Запада. В паре с рублем возможно небольшое укрепление евро против российской валюты в течении ближайшего месяца», — добавил аналитик.

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