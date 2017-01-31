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Госдолг Белоруссии за 2016 год вырос на 12,5%

Экономика
Белоруссия наращивает внешний и внутренний государственный долг на фоне кризиса в стране, продолжающегося с 2014 года

Минск, 31 января 2017, 15:18 — REGNUM  Государственный долг Белоруссии за 2016 год увеличился на 4,1 млрд белорусских рублей (на 12,5%) и по состоянию на 1 января 2017 года составил 37 млрд белорусских рублей. Такие данный 31 января приводит Министерство финансов республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Внешний государственный долг Белоруссии к началу 2017 года составил $13,6 млрд долларов США, увеличившись с начала года на $1198,8 млн (с учётом курсовых разниц), или на 9,6%.

За 2016 год страна привлекла внешние государственные займы на сумму $1934,9 млн, в том числе $800 млн — от Евразийского фонда стабилизации и развития, $552 млн — от правительства и банков России, $446,9 млн — от банков КНР, $134,2 млн — от МБРР, $1,8 млн — от ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2016 года составило 892,4 млн: $353,1 млн — Евразийский фонд стабилизации и развития, $300,0 млн — правительство России, $184,2 млн — банки КНР, $51,4 млн — МБРР, $3,6 млн — США, $0,1 млн — ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг республики по состоянию на 1 января 2017 года составил 10,2 млрд белорусских рублей, увеличившись с начала года на 0,5 млрд (с учётом курсовых разниц), или на 5,0%.

За 2016 год было размещено внутренних валютных и рублёвых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $1642,5 млн и 543,7 млн белорусских рублей. Погашено валютных и рублёвых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $1502,6 млн и 599,5 млн беллорусских рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мнувшем году белорусская промышленность продолжила падение, снизились показатели экспорта и импорта, деловой активности в целом и реальных доходов населения.

Надежды официального Минска на получение кредита в $3 млрд от МВФ не оправдались. Евросоюз, США, КНР также не предоставили Белоруссии финансовой помощи. Лишь Россия продолжает поддержку своего номинального союзника, однако и она сократила объёмы помощи.

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Экономический кризис в Белоруссии
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