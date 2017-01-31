Вторник, 31 Января 2017 года
19:24:22 МСК

Производство владимирского «Точмаша» обещают сохранить

Экономика
Решение перевести производство из областного центра в Ковров принято в связи со «сложной текущей ситуацией»

Владимир, 31 января 2017, 15:12 — REGNUM  Перевод владимирского предприятия «Точмаш» из областного центра в Ковров продиктован сложной экономической ситуацией. При этом обязательным условием переноса производства является сохранение занятости персонала и компетенций предприятия. Так ИА REGNUM прокомментировали решение о переносе производственной площадки АО «ВПО «Точмаш» (Владимир) в Ковров в департаменте информационной политики и коммуникаций управляющей компании АО «ТВЭЛ».

Планы по переводу производства завода «Точмаш» из Владимира на другую промышленную площадку, расположенную на территории ПАО «КМЗ» в Коврове (а это почти 80 км от областного центра) АО «ТВЭЛ» подтвердило накануне.

Как пояснили в АО «ТВЭЛ», речь идет только о смене производственной площадки АО «ВПО «Точмаш» — юрлицо, бренд, а также рабочие места будут сохранены.

«Высвобождаемую промышленную площадку во Владимире предлагается реализовать в качестве инвестиционного объекта», — пояснили в департаменте коммуникаций, не уточнив, однако, подробности.

Решение перевести производство из областного центра в район принято в связи со «сложной текущей ситуацией в АО «ВПО «Точмаш». Предприятие не обеспечено заказами и, как следствие, его финансово-экономические показатели не удовлетворительные. Убытки Топливной компании ТВЭЛ по содержанию избыточных, незагруженных площадей в АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ» ежегодно составляют около одного миллиарда рублей».

«Принципиально важным в данном предложении является сохранение компетенций и занятости персонала «Точмаш», как обязательное условие реализации проекта переноса производства. По сути, в случае реализации проекта производство будет передислоцировано в другой город, а рабочие места сохранятся за действующими работниками», — заявляют в «ТВЭЛ».

Работникам завода, большинство из которых проживают во Владимире либо ближних пригородах, предоставлен выбор: либо переехать в Ковров (компания готова оплатить аренду квартиры) либо ежедневно добираться на работу железнодорожным или автобусным транспортом (доставку также готова организовать компания). При этом сотрудникам предприятия обещают на 15% повысить заработную плату. Тем же, кто не готов менять место жительство или ездить каждое утро на работу в другой города, АО «ТВЭЛ» готово помочь с трудоустройством — уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными работодателями.

Добавим, что 26 января на сайте Change.org была опубликована петиция в адрес губернатора Владимирской области Светланы Орловой с просьбой сохранить завод «Точмаш». Авторы петиции сообщили, что корпорация «ТВЭЛ» начала объединение предприятия с «Ковровским механическим заводом», и теперь рабочие опасаются, что производство на «Точмаше» будет закрыто, а сотни сотрудников потеряют свои должности. Сотрудники предприятия попросили передать завод корпорации «Ростех».

Завод «Точмаш» является одним из старейших предприятий Владимира — изначально это была ткацкая фабрика, а с конца 1930-х годов здесь начали выпускать патефоны и иголки к ним. С 1940 года предприятие перешло на выпуск продукции оборонного назначения — взрывателей для авиабомб, мин, артиллерийских и реактивных снарядов. После войны на предприятии производили патефоны, часы «Победа», с конца 1950-х здесь было организовано производство ключевого оборудования для обогащения урана в интересах атомной энергетики страны — разделительных газовых центрифуг.

С 2008 года ФГУП ВПО «Точмаш» преобразовано в ОАО «ВПО «Точмаш», 100% акций которого в том же году были переданы ОАО «Атомэнергопром». Сегодня предприятие производит комплектующие для атомной промышленности.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимире подтвердили закрытие завода «Точмаш»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Безработица
Главное сегодня
NB!
31.01.17
Авдеевка как фиговый листок: Почему Порошенко сбежал от Меркель?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Первые шаги tax free в России: где, когда и сколько?
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
31.01.17
Игорь КорецкийПризрак Британской империи готовится нанести удар
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
31.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 31 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
31.01.17
Станислав ТарасовИран тестирует Россию и США
МоскваРоссия Ядерная программа Ирана Политика
NB!
31.01.17
Жертвами снегопада в Сочи стали почти 80 человек
СочиКраснодарский крайРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
31.01.17
Белорусский активист: Почему Лукашенко простил клевету
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
31.01.17
Deutsche Bank оштрафовали за вывод из России 10 миллиардов долларов
БерлинГермания Обзоры зарубежных СМИ Экономика
NB!
31.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковГубернаторские выборы-2017 и региональные элиты: новые вызовы и конфликты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
31.01.17
Михаил ДемуринРусский национализм и развал мирового порядка: Что беспокоит США в России?
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
31.01.17
Николас Мадуро смирился с грядущей отставкой?
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
31.01.17
Григорий ГаранинНеизвестная революция Назарбаева: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Конституционная реформа в Казахстане Политика
NB!
31.01.17
Законопроект о наказании дебоширов Госдума может принять в марте
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
31.01.17
Минтруд предлагает «регионализацию» МРОТ
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Экономика
NB!
31.01.17
Максим ИсаевСладит ли Трамп с Северной Кореей? –The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
31.01.17
«В Новосибирске тему ЖКХ перехватывает партия Навального»
НовосибирскРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Политика
NB!
31.01.17
«Речь не идет о девальвации рубля – это стабилизация курсов валют»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
ВСУ поддержали артиллерией отряды, напавшие на Авдеевку — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
31.01.17
Григорий ТрофимчукМежду Калининградом и Кёнигсбергом
КалининградРоссия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
31.01.17
«Последствия девальвации рубля на 10% будут катастрофическими»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
31.01.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Главное – верить!»: обзор «евроинтеграции» Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
31.01.17
Под закон об изъятии единственного жилья могут попасть 20 тыс. должников
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
ещё главное