Производство владимирского «Точмаша» обещают сохранить

Решение перевести производство из областного центра в Ковров принято в связи со «сложной текущей ситуацией»

Владимир, , 15:12 — REGNUM Перевод владимирского предприятия «Точмаш» из областного центра в Ковров продиктован сложной экономической ситуацией. При этом обязательным условием переноса производства является сохранение занятости персонала и компетенций предприятия. Так ИА REGNUM прокомментировали решение о переносе производственной площадки АО «ВПО «Точмаш» (Владимир) в Ковров в департаменте информационной политики и коммуникаций управляющей компании АО «ТВЭЛ».

Планы по переводу производства завода «Точмаш» из Владимира на другую промышленную площадку, расположенную на территории ПАО «КМЗ» в Коврове (а это почти 80 км от областного центра) АО «ТВЭЛ» подтвердило накануне.

Как пояснили в АО «ТВЭЛ», речь идет только о смене производственной площадки АО «ВПО «Точмаш» — юрлицо, бренд, а также рабочие места будут сохранены.

«Высвобождаемую промышленную площадку во Владимире предлагается реализовать в качестве инвестиционного объекта», — пояснили в департаменте коммуникаций, не уточнив, однако, подробности.

Решение перевести производство из областного центра в район принято в связи со «сложной текущей ситуацией в АО «ВПО «Точмаш». Предприятие не обеспечено заказами и, как следствие, его финансово-экономические показатели не удовлетворительные. Убытки Топливной компании ТВЭЛ по содержанию избыточных, незагруженных площадей в АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ» ежегодно составляют около одного миллиарда рублей».

«Принципиально важным в данном предложении является сохранение компетенций и занятости персонала «Точмаш», как обязательное условие реализации проекта переноса производства. По сути, в случае реализации проекта производство будет передислоцировано в другой город, а рабочие места сохранятся за действующими работниками», — заявляют в «ТВЭЛ».

Работникам завода, большинство из которых проживают во Владимире либо ближних пригородах, предоставлен выбор: либо переехать в Ковров (компания готова оплатить аренду квартиры) либо ежедневно добираться на работу железнодорожным или автобусным транспортом (доставку также готова организовать компания). При этом сотрудникам предприятия обещают на 15% повысить заработную плату. Тем же, кто не готов менять место жительство или ездить каждое утро на работу в другой города, АО «ТВЭЛ» готово помочь с трудоустройством — уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными работодателями.

Добавим, что 26 января на сайте Change.org была опубликована петиция в адрес губернатора Владимирской области Светланы Орловой с просьбой сохранить завод «Точмаш». Авторы петиции сообщили, что корпорация «ТВЭЛ» начала объединение предприятия с «Ковровским механическим заводом», и теперь рабочие опасаются, что производство на «Точмаше» будет закрыто, а сотни сотрудников потеряют свои должности. Сотрудники предприятия попросили передать завод корпорации «Ростех».

Завод «Точмаш» является одним из старейших предприятий Владимира — изначально это была ткацкая фабрика, а с конца 1930-х годов здесь начали выпускать патефоны и иголки к ним. С 1940 года предприятие перешло на выпуск продукции оборонного назначения — взрывателей для авиабомб, мин, артиллерийских и реактивных снарядов. После войны на предприятии производили патефоны, часы «Победа», с конца 1950-х здесь было организовано производство ключевого оборудования для обогащения урана в интересах атомной энергетики страны — разделительных газовых центрифуг.

С 2008 года ФГУП ВПО «Точмаш» преобразовано в ОАО «ВПО «Точмаш», 100% акций которого в том же году были переданы ОАО «Атомэнергопром». Сегодня предприятие производит комплектующие для атомной промышленности.

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